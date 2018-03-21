林道遠愛女沒出生就帶財 老婆懷孕他胖4公斤

林道遠和小禎。（民視提供）

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林道遠（左）演實習醫師。（民視提供）
林道遠笑稱老婆愛吃醋。（民視提供）
林道遠劇中惹出不少笑話。（民視提供）
大飛（左起）、林道遠和大鶴。（民視提供）

林道遠2014年與老婆婷婷結婚後，育有1 個2歲兒子Q寶，家庭幸福美滿，日前林道遠宣布喜訊，表示老婆已懷孕8個月，是個女寶寶，小倆口湊了「好」字，女兒帶財，因為他加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，飾演含著金湯匙出生的小王子「JEFF」。

林道遠說好久沒演戲，這次回來很興奮，但苦了目前安胎中的老婆，林道遠說因為之前是忙店裡，現在出來拍戲又要兼顧店的生意，在家陪老婆的時間變少，卻也讓懷第二胎的老婆婷婷更加容易吃醋。

他說這次回歸演員角色，老婆一開口就問說「會有親密戲嗎」？讓林道遠哭笑不得，直說醫療喜劇能多親密，但也讓林道遠緊張說老婆會不會有憂鬱症，所以每次一到劇組就會先打電話視訊，告訴老婆今天要拍的場次以及跟誰拍，好讓老婆安心，回家儘管再累也會幫老婆按摩。

他將演出富二代，跟小禎有許多對手戲，他說之前都沒有跟小禎配合過，這一次合作發現她的戲感很好，也透露劇中小禎是他的女神，因此一場幻想戲是小禎勾的林道遠脖子，讓林道遠拍之前還先說不好意思，但也怕老婆看播出會胡思亂想，因此想到播出的時候會買好多款消夜陪老婆吃，轉移老婆注意力。

林道遠被發現更發福了，他笑說因為老婆懷孕8個月，現在食慾比以前好，所以每次買餐都會買多一點，結果發現老婆吃不完食物都進到肚子裡了，結果自己胖了4公斤。老婆預產期是在5月，林道遠連月子中心也找好位於士林的「福臨產後護理之家」，就為了讓老婆可以舒服的做月子。

(中時)

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