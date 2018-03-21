為愛放棄百萬年薪 銀行課長部落種樹豆

王麗文（右）放棄銀行業的百萬年薪，與夫婿胡明雄愛相隨，在部落種植樹豆。（黃力勉攝）

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「在叢黃」的樹豆經過敲打脫莢，才能得到一顆顆飽滿的樹豆。（黃力勉攝）
王麗文仔細的呵護樹豆，利用日光曬乾可以延長保存期限，風味更濃郁。（黃力勉攝）

在外商銀行待20年、擔任課長的王麗文，去年決定辭去百萬年薪的工作，為愛嫁到延平鄉桃源村，並與夫婿胡明雄在部落種植樹豆，初試啼聲有不錯的收成。王麗文說，每次到部落總會有充電的感覺，婚後就決定脫離高壓環境，回歸平淡生活。

王麗文是華山基金會的固定捐款戶，前年休4天假期間，決定到台東了解華山的善款運用方式，因緣際會認識胡明雄，在公司業績達標招待池上旅遊時，讓2人感情瞬間昇溫，也讓她找到未來生活的地方。

王麗文笑著說，在銀行的高壓環境之中，總是需要充電、放鬆自己，每次到桃源村就覺得非常親切熟悉，環境如此美好，加上胡明雄對於自己的父母細心、體貼，獲得長輩的許可，去年嫁到延平鄉。

在部落生活最重要的就是生計的維持，胡明雄有許多土地荒廢或租給他人農作，當初她到部落時，品嘗到樹豆排骨湯驚為天人，從來沒吃過樹豆，也不知道樹豆竟如此美味，因此當下不作多想竟決定要種樹豆。

樹豆品種多，其中黑樹豆富含花青素、單價較高，一般的樹豆產量較高，因此採無毒栽培2種樹豆，今年收成成績不錯，部份交盤商，部分自行販售，也要與親友分享樹豆的好滋味。

(中時)

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