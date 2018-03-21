50年老店 生燉排骨湯每天現炸現賣

許素娥已經65歲，採買還是都親自出馬，生燉排骨湯也是她的得意作品。（黃力勉攝）

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王子麵店的蒸籠歷史悠久，店內許多美味都出自於此。（黃力勉攝）
王子麵店的生燉排骨湯以溫體豬肉新鮮製作，每天現作現賣。（黃力勉攝）

營業超過50年的台東市王子麵店，招牌的生燉排骨湯是第2代老闆娘許素娥，每天一早親自就到市場採購，經油炸高溫燉煮後，煮到連軟骨都入口即化，鮮美的湯香氣四溢、齒頰留香，是店內50年來不變的金字招牌。

王子麵店目前已經第3代接手，但採買工作65歲的許素娥仍不假他人之手，每天清晨6點她就到中央市場的固定攤商挑選肉品，排骨、絞肉等都要親眼看過、摸過，確認品質才會買回店內使用。

許素娥說，攤商都說要送肉到店內，但還是親自挑的比較安心，看著自己挑的豬肉絞成絞肉，也能確定沒有添加其他肉類進去，用來包餛飩也安心不已。

王子麵店每天以新鮮、溫體的排骨經過油炸定型後，放入一盅盅的燉杯中，經過高溫蒸近2小時後就成為最鮮美的生燉排骨湯，上桌前加入大骨熬的湯頭，鮮美滋味成為饕客必點的好味道。

生燉排骨湯香氣十足，入口即化的排骨滋味鮮美，就連軟骨也能毫不費力就在口中化開。

許素娥指出，王子麵店已經營業超過50年，從父執輩堅持的傳統，用大骨熬高湯、每天新鮮材料現買現製作，至今還是堅持傳承，許多顧客都說「就愛吃這一味！」即使搬到外地回到台東，也會攜家帶眷回來品嚐熟悉的味道。

(中時)

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