全新《搭錯車》公布名單：丁噹為劇剪髮，王柏森扮老演出

2018年03月21日 13:29 中時 黃雯犀

丁噹飾演《搭錯車》女主角阿美。相信音樂提供

丁噹和陳乃榮在《搭錯車》有精彩對手戲。相信音樂提供

陳乃榮在《搭錯車》裡演出作曲家時君邁。相信音樂提供

王柏森在《搭錯車》音樂劇飾演「亞叔」。相信音樂提供

丁噹曾成功在北高雙蛋開唱，好歌喉備受肯定，是全民情歌天后。今年她將挑戰歌、舞、演全面出擊，擔任音樂劇《搭錯車》女主角，登上最高藝術殿堂台北國家戲劇院演出。而《搭錯車》今公布演出名單，由王柏森、陳乃榮擔任男主角，陳樂融擔任藝術總監、朱敬然擔任音樂總監，陣容堅強。

1983年轟動華人世界電影鉅作《搭錯車》口碑票房雙豐收，至今依舊經典。今年相信音樂籌備推出全新的《搭錯車》音樂劇，邀請「百老匯出身音樂劇王牌」曾慧誠導演，以及最堅強的王牌黃金團隊，歷經近兩年的籌備，重新打造《搭錯車》音樂劇，重新經典好歌與催情新曲。

丁噹早在2013年就曾受邀演出新加坡版《搭錯車》女主角阿美，創下13場完售演出。這個難得經驗讓丁噹對音樂劇上了癮，此次再擔綱音樂劇《搭錯車》的女主角，她表示，對於劇中那位愛唱歌的阿美追求夢想掙扎與挫折的心情很有共鳴，跟自己心路歷程彷彿交錯著，深深被這齣戲吸引，也期待讓大家看見歌、舞、演三合一全新境界全面出擊的她。

劇中愛唱歌的阿美是塊尚未雕琢的璞玉，為了呈現純樸少女形象，造型師將充滿天后風采的丁噹剪了一個學生頭，穿上荷葉邊襯衫，呈現剛出社會的少女模樣，她透露學生時期，因身為運動員的關係，頭髮剪成男生頭，常被誤認為是男生，笑說：「很開心，在本劇中又可以回到二十歲的青春時光，依舊是愛唱歌的女生！」

而有「韋伯音樂劇在台最佳代言人」美譽的王柏森是男主角最佳人選，王柏森直說是「願望成真」，原來幾年前，他曾在一個記者會上遇到電影《搭錯車》的導演虞戡平，他說：「那天和導演坐同一桌時，就有跟導演聊到，《搭錯車》很適合像百老匯音樂劇形態演出，沒想到這個願望居然成真，似乎也像是我們兩個之間約定成真，讓人很期待！」

電影《搭錯車》裡的拾荒老人由孫越飾演，《搭錯車》音樂劇「亞叔」角色勢必要表現出更豐沛的舞台能量，陳樂融翻轉「亞叔」成為一位沒有真正「啞」的拾荒者，讓王柏森一展實力歌喉，而王柏森即將扮老演出，他說：「其實我的年紀也到達『亞叔』的年紀，可能因為有運動習慣，視覺看起來比較年輕，化妝和造型設計師很用心地用了很多細膩手法，在臉上畫出歲月軌跡，在兩個小時化老妝過程中，也讓我瞬間進入角色。」

《搭錯車》將在7月7日、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14日、15日台北國家戲劇院、7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票4/1(日) 中午11:00起ibon售票系統門市&網路全面開賣。

(中時)