酒店小姐做了這件事 讓鼠蹊部酸酸　

酒店小姐長期喝酒，讓其鼠蹊部髖關節骨骨頭壞死。翻攝骨科醫師戴大為的部落格

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中時電子報
/綜合報導
酒店小姐長期喝酒，讓其鼠蹊部髖關節骨骨頭壞死。翻攝骨科醫師戴大為的部落格

一女子走路一拐一拐的到骨科就診，骨科醫師原以為是車禍擦撞或者打球腳扭傷，安排女子X光照射後，發現是「右邊髖關節股骨頭壞死」，一問之下原來該女子從事八大行業，並坦言自己愛喝，一年前鼠蹊部開始斷斷續續覺得酸，後來變成明顯脹痛，現走一步痛一下，須靠止痛藥才有辦法正常工作。骨科醫師向她解釋骨頭壞死成因和治療方式後，忍不住要她少喝，「再喝可能一、二年就須換人工關節」。

骨科醫師戴大為在網路上分享此一自己收治的案例，表示該名女子年紀30幾歲，以年齡來看，走路會一拐一拐的，可能是車禍擦撞或者打球腳扭傷，未料女子在照完X光後，確認是「右邊髖關節股骨頭壞死」，由於該女子沒有長期使用類固醇病史，難道是長期酗酒?女子才坦言，做了以上表示，並說是客人介紹她來看診。

戴大為提醒「長期喝酒是髖關節骨骨頭壞死的主要原因。這些『酒友』也常常喝到胃痛、胃酸逆流、胃潰瘍，結果髖關節開始痛的時候又不得不吃消炎止痛藥，又進一步影響胃的狀況，最後造成胃也痛，關節也痛。除了盡速逆轉生活習慣外，目前似乎沒有更好的辦法可以讓壞死的股頭『回春』。

戴大為要女子少喝酒， 並告知以其嚴重程度來看，可能撐不了一兩年就必須要換人工關節了。

(中時電子報)

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