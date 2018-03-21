美國通過台旅法 蔡英文：提升台灣的地位

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針對美國通過台旅法，蔡英文總統今天表示，這讓台灣的各層級官員可造訪美國，提升台灣的地位，也是台灣自信心的重要支撐點，她感謝美國政府對台灣的支持，並強調，政府會在堅守主權的前提下，維持穩定的兩岸關係，也因此有更多空間來推動內政改革。

蔡英文今天接見「美東南台灣同鄉會回國致敬團」致詞時表示，過去30多年來，每年夏天美國東南區的各個台灣同鄉會都會輪流舉辦「台灣人夏令會」，廣泛討論民主政治和經濟議題，也將台灣的文化傳承給下一代。

她說，美國通過《台灣旅行法》，讓台灣的各層級官員可造訪美國，她也藉機感謝美國政府對台灣的支持，以及對於區域和平、繁榮所做出的努力。

蔡英文指出，密切的台美關係背後，有許多台美人在幫故鄉出力，台美人對美國國會、政治的影響力日益擴大，有助台灣政治的安定。她由衷感謝大家對於深化台美關係的付出。

她也強調，大家在海外打拚，政府也非常認真，在堅守主權的前提下，維持穩定的兩岸關係。也因此，我們有更多空間來推動內政的改革。

針對國內改革成果，蔡英文表示，在經濟的部分，我們持續推動各項計畫，為台灣尋找經濟轉型和成長的利基。過去GDP的成長絕大是靠出口，而2018年我國GDP的成長動力則來自內需。

她說，這些成果是因為自2016年執政以來，即不斷積極推動各項相關法案，其中《前瞻基礎建設條例》是非常重要的法案，其他包括長期照顧、再生能源計畫、老舊房屋更新計畫等政策，不但引進外資投入，也創造就業機會及內需的效果。

蔡英文指出，未來，在台灣經濟發展過程中，內需會比出口扮演更重要的角色。在社會改革的部分，總統指出，包括年金改革、稅制改革、司法改革、轉型正義等，各項改革也都正在積極推動，「過程中雖引起紛擾，但最後目的是要打造更美好的台灣」。

(工商)

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