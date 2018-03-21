廣州第5屆女子書法展開幕 帶動天河文化韻味

2018年03月21日 14:01 旺報 黃冠智

由「春暖花開—2018年廣州（天河）第五屆女子書法作品展」，昨（20）日已在廣州購書中心6樓高地文化空間展出，活動將持續至4月3日，遊客可免費參觀；本次展覽共有50幅作品展出，其中10幅是評委作品和特邀作品，這些作品不僅五體皆備，更是風格各異、形式多樣。

從2014年迄今，「春暖花開—廣州（天河）女子書法作品展」已成功舉辦5屆，不僅成為天河區書法家協會別具特色的活動，也是廣州乃至廣東書法界一道風景。

天河區文聯主席李少玲表示，第5屆書法作品展影響力更廣，既有傳統又有創新。「這一屆我們透過多方面推廣，向18歲以上的女性書法家和書法愛好者徵稿，收到的作品最遠到黑龍江。」

李少玲補充，此外，今年也要求每位作者要交臨摹、創作作品各一件，這和以往只需交一件，或臨摹或創作不一樣。臨摹是對歷史經典的緬懷，創作是在新時代下的創新。

本次比賽共收到273位作者、共546件作品，經過嚴格評審，共評出獲獎、入展作者40名，其中，獲獎作者10名。這些作品或秀逸，或雄健，或簡約，或溫婉，均表現出女書家隊伍書法的獨特風采和別樣韻味。

「天河是年輕的城區，而且大學雲集，藝術氣息濃厚。我們希望透過這個平台，帶動天河的文化韻味。」李少玲表示，這次來領獎的大多是年輕女性。很多人覺得書法是中年以上才寫的，其實不然，書法也是年輕人的，未來傳承、創新也要靠年輕一輩。

(旺報)