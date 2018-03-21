徵召參選新北市長 余天：游錫堃「有軟化」

2018年03月21日 14:59 中時 曾薏蘋 、 陳怡誠

民進黨新北市長人選至今尚未有譜，新北市黨部主委余天今(21日)將在中常會跟身兼黨主席的蔡英文總統建議，儘早提人選；對於日前新北市議員連署邀請前行政院長游錫堃角逐新北市長，余天赴中常會前受訪表示，前行政院長游錫堃態度「有軟化」。

至於想要跟總統建議有哪些人選？余天說，新北市之前他就說，大家都認為行政院長賴清德會來，當時他就認為賴不會，「我跟賴院長也很好，我知道他的規劃，目前要強棒就是蘇院長（蘇貞昌）跟游院長兩人」。

余天強調，之前他有跟游院長提過，但游院長說要讓給年輕人，游說，「上一屆選得都沒有資源，選得也很累」，這一趟這麼多議員連署之前他還有跟游談過，游就嘆了一口氣說，「哎，那怎麼辦麼呢？」

中常會前，媒體詢問余天聽說你有話要跟總統說？余天說，對啊，新北市基層都很急，他可能會給建議，提早把新北市長人選做個決定，看是要徵召是誰，讓黨部可以去了解個人意願，這樣的作業會比較快，「新北市尤其是議員，初選變成找我在帶領，沒有母雞帶頭，變成母雞都找我」，這變成一個問題，希望黨中央能夠早一點決定，不管是要溝通也好，要溝通也要受命給他們，讓他們好去溝通，國民黨現在已經吵的很熱鬧，進黨還是靜悄悄，這樣也不好。

媒體追問，游錫堃院長表態，不排除接受徵召？余天說，游院長主要是基層議員有十六、七位表態要游院長出來，當然游之前一直表態說不願意，有空閒就騎腳踏車全程跑，「現在有人需要他，他當然有意願出來。中央總是要有點動作」。

媒體近一步問，覺得游院長的態度有軟化？余天表示，「有，有軟化。」

(中時)