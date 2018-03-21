徵召參選新北市長 余天：游錫堃「有軟化」

新北市黨部主委余天將在中常會跟身兼黨主席的蔡英文建議，盡早提出候選人。(陳怡誠攝)

友善列印
中時

民進黨新北市長人選至今尚未有譜，新北市黨部主委余天今(21日)將在中常會跟身兼黨主席的蔡英文總統建議，儘早提人選；對於日前新北市議員連署邀請前行政院長游錫堃角逐新北市長，余天赴中常會前受訪表示，前行政院長游錫堃態度「有軟化」。

至於想要跟總統建議有哪些人選？余天說，新北市之前他就說，大家都認為行政院長賴清德會來，當時他就認為賴不會，「我跟賴院長也很好，我知道他的規劃，目前要強棒就是蘇院長（蘇貞昌）跟游院長兩人」。

余天強調，之前他有跟游院長提過，但游院長說要讓給年輕人，游說，「上一屆選得都沒有資源，選得也很累」，這一趟這麼多議員連署之前他還有跟游談過，游就嘆了一口氣說，「哎，那怎麼辦麼呢？」

中常會前，媒體詢問余天聽說你有話要跟總統說？余天說，對啊，新北市基層都很急，他可能會給建議，提早把新北市長人選做個決定，看是要徵召是誰，讓黨部可以去了解個人意願，這樣的作業會比較快，「新北市尤其是議員，初選變成找我在帶領，沒有母雞帶頭，變成母雞都找我」，這變成一個問題，希望黨中央能夠早一點決定，不管是要溝通也好，要溝通也要受命給他們，讓他們好去溝通，國民黨現在已經吵的很熱鬧，進黨還是靜悄悄，這樣也不好。

媒體追問，游錫堃院長表態，不排除接受徵召？余天說，游院長主要是基層議員有十六、七位表態要游院長出來，當然游之前一直表態說不願意，有空閒就騎腳踏車全程跑，「現在有人需要他，他當然有意願出來。中央總是要有點動作」。

媒體近一步問，覺得游院長的態度有軟化？余天表示，「有，有軟化。」

(中時)

美國通過台旅法 蔡英文：提升台… 獨派要求平反阿扁 陳師孟：扁案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。