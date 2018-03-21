連副總統都不知道 台灣醫界如何推動「聰明就醫」？

副總統陳建仁（右三）出席「聰明就醫」研討會，日本專家德田安春（左一）分享自身的經驗。（陳志祥攝）

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「Choosing Wisely」就是聰明就醫，2012年在美國醫學會發起的活動，起因是美國醫療費用過多，因而反思過度醫療的必要性，台灣因健保制度走偏，造成醫學中心壅塞，因而推動醫療的垂直整合將是補救的重要良方。

台大醫院與台北市立聯合醫院今（21）日舉辦雙北市「聰明就醫、醫療銜接與垂直整合」的研討會，會中有日本推廣「聰明就醫」的知名學者德田安春教授分享日本分級醫療的經驗，可貴的是德田自費來台與會，熱誠感人。

台大醫院院長何弘能表示，台大在日治時代對於醫療整合做很好，可惜沒有進一步發揮，現在台大與聯合醫院合作是一個重現的契機。

未來因應高齡化社會的醫療需求，台大醫院「內科部整合醫學科」、「家醫部」、「急診部」串連「台大社區醫療群」、「台大北護分院」、「市立聯合醫院」各院區及其社區醫療群，希望延伸至新北市，建立雙北市聰明就醫與醫療銜接分級的轉診模式。

副總統陳建仁致詞表示，他本來也不懂什麼是「Choosing Wisely」，他特別花了2小時深入研究，他認同好的醫療體系就是減少不必要的醫療，聰明就醫在日本、美國都做得很好，希望台灣也能推展成功，這對健保會愈來愈好，也讓台灣每個人更健康、喜藥。

由於連副總統都不了解「聰明就醫」，一般民眾更不用說，這是亟待突破的瓶頸，所謂聰明就醫的整合醫療，有個簡單的「123」口訣，就是要病人注意，包括擁有1位熟悉的家庭醫師、不要超過2家院所就醫與不選擇超過3個慢性病追蹤門診。

衛福部醫事司主持的醫療銜接照護與垂直整合試辦計畫中，台大與聯醫進行合作，聯合急性專責住院照護的整合學科主治醫師、社區醫療醫師，建立雙主治醫師制度，共同設立跨科、跨團隊、跨院際的醫療網路與照護體系。

(中時)

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