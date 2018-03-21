2018年03月21日 14:08 中時電子報 綜合報導

環保又實用！生活必備CONTIGO保溫杯，滿足不同角色的你

現代人使用保溫杯或保溫瓶非常頻繁，舉凡像是上班族準備茶飲，以在工作時可以保持最佳體力迎接挑戰；運動揮灑汗水時，能夠隨時補充水分；身為媽媽外出時，也能隨身攜帶以滿足孩子喝水的需求。而CONTIGO保溫杯瓶更將創意融入生活，不僅讓我們在飲用時更加便利，也能為地球環保盡一份心力。

身為上班族，我們都曾為了一杯咖啡毀了一件襯衫，或是為了打開飲料杯必須先放下手邊工作的經驗，然而這些困擾其實只要使用保溫杯就能解決，CONTIGO保溫杯不僅可單手操作、不側漏，還有旋蓋式防塵蓋，輕鬆一轉乾淨又衛生，若想要自製健康的水果茶，也是一瓶就能輕鬆搞定，最適合忙到沒時間起身的你。

可以「一鍵即飲」的保溫杯，讓上班族喝水再也不費力。（圖／Styletc）

講究養生健康的你，想泡水果茶來喝也是一瓶就能搞定。（圖／Styletc）

而熱愛運動的你，不管在健身房還是戶外運動，絕不會忘的就是隨時補充水份，這時方便隨行攜帶的CONTIGO運動吸管水壺就是絕佳的選擇，不僅環保愛地球，特殊的吸管設計也能避免飲水時流速太大，或是喝進多餘的空氣，讓運動的續航力每一刻都點到最滿！

運動飆汗時，讓CONTIGO運動吸管水壺隨時補充你身體所需的水份。（圖／Styletc）

身為媽媽，陪伴孩子出門時更應該要帶上CONTIGO兒童保溫杯，它不僅跟前述兩款一樣具備「可以掛著走」的便利性，還有很多可愛花色可以挑選，輕鬆讓喝水變成孩子的樂趣，加上自動密封技術的設計，就算倒放也不怕會流出水來，讓媽媽可以少費點心、獲得更多的休息時間！

擁有多種可愛花色的CONTIGO保溫杯，輕鬆讓兒童愛上喝水。（圖／Styletc）

使用水杯喝水，以減少一次性塑料瓶造成的環境污染，是人人都能做到的事，而CONTIGO保溫杯不僅環保，也同時具備生活所需的多種便利設計，如果你也想為地球盡一份心力，不妨現在就跟上這個風潮，一起使用保溫杯愛自己、愛地球吧！

(中時電子報)