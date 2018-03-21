靜宜大學全國首創「春日旅蛙閱讀趣」書展、展出至4月13日

「蛙是小畫家，畫畫塗鴉熊療癒，心情黑白變彩色」區，展示繪畫圖書，同時備有明信片及禪繞畫，讓讀者動手塗鴉寫給未來自己的明信片！（陳世宗攝）

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靜宜大學「蓋夏圖書館」與網路書店合辦，全國首創的「春日旅蛙閱讀趣」書展，提供六個展區的書籍與相關資訊，並設有書展互動專區。（陳世宗攝）

靜宜大學「蓋夏圖書館」與網路書店合辦，全國首創的「春日旅蛙閱讀趣」書展，即日起至4月13日在蓋夏圖書館一樓書城區展出；現場提供六個展區的書籍與相關資訊，並設有書展互動專區，邀請師生與民眾跟著旅蛙腳步，迎向繁花盛開的閱讀天地。

靜宜大學「蓋夏圖書館」擁有豐富的館藏，及舒適溫馨的閱讀空間，被評比為全國十大非去不可圖書館。館長陳明柔說，蓋夏圖書館每年舉行四個以上的主題書展；藉由主題書展系列選書的形式，推薦優質作品，讓讀者更深入瞭解主題書展相關的多元面向。

日本手機遊戲「旅行青蛙」廣受歡迎，許多玩家每天想著我的青蛙去哪旅行？ 陳明柔表示，此次「春日旅蛙閱讀趣」主題雖是「旅行」，但展出圖書並不限旅遊書，是以「旅行」意念為軸線，輻射出相關主題書展；期待讀者走進圖書館，開啟只屬於閱讀者獨一無二及深刻的新旅程。

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺說，「春日旅蛙閱讀趣」書展分為六區：「蛙是獨行俠：說走就走，蛙尬你行腳走天下」；展出日本旅遊書籍；「蛙的獨白：夜深人靜時，蛙總是想很多」，為自我內心對話，心理層面的相關圖書。「蛙是小畫家，畫畫塗鴉熊療癒，心情黑白變彩色」，展示繪畫圖書，同時備有明信片及禪繞畫，讓讀者動手塗鴉。

「蛙是網紅：Youtuber蛙來當，業配文蛙來打」，展出網紅經濟及社群媒體等書籍；「跟著蛙蛙交朋友：不論酒肉朋友或閨蜜，情深義重相交滿天下」，展示社交與人際溝通相關圖書。最後是「蛙蛙不能說的祕密：我躲開奧利佛的那些日子」，此區展出奧利佛等知名主廚的食譜書籍，為旅蛙打造豐盛餐點。

會計系學生邱柏融認為，結合手機遊戲的「春日旅蛙閱讀趣」書展，多元有創意，印象最深刻的是「蛙是小畫家」區及互動專區，不僅有繪畫圖書，也能彩繪塗鴉，還有別出心裁，寫給未來自己的明信片。

(中時)

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