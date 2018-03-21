跨部會合作推動戶外教育 資源平台亮相

2018年03月21日 14:26 中時 林志成

教育部、文化部、交通部、內政部、農委會及環保署等中央部會，今天共同參與107年戶外教育跨「部」走記者會，並簽署「推動戶外教育合作備忘錄」，共築戶外教育願景；同時，國家教育研究院「戶外教育資源平台」也亮相，未來將媒合出合適的戶外教育場域。

戶外教育係透過真實情境之體驗，啟發學生探索的本能。戶外教育期許教學不僅侷限於課堂上，而是藉由造訪如國家公園、自然教育中心、歷史古蹟以及博物館等多元場域，啟發學生學習動機，提升學習效率。

教育部自103年公布「中華民國戶外教育宣言」後，為創造全民為戶外學習服務之環境，今天包括教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、交通部長賀陳旦及內政部長葉俊榮等人，今天在國立台灣博物館南門園區，共同參與107年戶外教育跨「部」走記者會，並現場簽署「推動戶外教育合作備忘錄」。

潘文忠笑稱，今天活動出席的部長，僅次於行政院院會，相當盛大。他表示，要讓孩子的學習海闊天空，戶外教育相當重要，期待每個孩子的學習不只是在教室或課本，而是要走到戶外。

潘文忠表示，戶外教育跨「部」走，顧名思義，除了希望學習踏出教室外，更需要跨部會攜手合作。教育部乃積極邀請各部會共同簽署《推動戶外教育合作備忘錄》，由各部會盤點轄下適合作為戶外教育之場域，，提供學生更多樣化的學習場域。

不僅如此，國家教育研究院負責建置的「戶外教育資源平台」也在今天亮相，往後學校、教師、學生以及家長等，皆能透過此平台，依「場域類型」、「課程領域」及「推薦路線」等搜尋方式，媒合出合適的戶外教育場域。

教育部表示，12年國教課綱強調素養導向教學，「體驗學習」更是不可或缺，在此趨勢下，強調個人體驗與團隊合作的戶外教育，不僅有助於教學者針對學習的意義進行反思，更能擴展學校教育的視野和策略，落實以學生為主體的學習理念。

(中時)