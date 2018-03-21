開拓教學新領域興大結盟明台高中

明台高中副董事長林承峯(右起)、中興大學創新產業暨國際學院院長黃宗成分別代表明台高中、中興大學攜手，將成立教育聯盟。(林欣儀攝)

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為實踐大學社會責任，同時加深、加廣台灣餐飲教育範疇，國立中興大學與明台高中簽訂「教育聯盟合作備忘錄」，未來將藉由課程互惠、教學互助與資源共享等方式，針對品酒、烘焙與咖啡等專業開設符合歐盟認證課程，開拓教學新領域。

明台高中副董事長林承峯、中興大學創新產業暨國際學院院長黃宗成分別代表明台高中、中興大學簽署備忘錄，象徵兩校結盟。林承峯指出，明台高中10多年來在國際教育的努力頗有成果，獲得興大肯定，也展開這次合作，未來將開設獲歐盟認證課程，學生修習後可從事相關職業，並可折抵興大學分。

黃宗成表示，明台高中整合法國藍帶餐旅學院、義大利ALMA國際廚藝學院、義大利創新學院及新加坡萊佛士設計學院等世界各地課程，在世界各學校中相當罕見，也是開啟國際餐旅教育交流重要的一環。

明台高中強調，這次結盟是宣示串聯國中、高中與優質大學、海外學校的教育大聯盟，雙方將成為課程學習、技職推廣與多元升學的教育夥伴，4月起並將開設品酒、義式料理與烘焙、咖啡等相關技能課程，除提供學生學習，也開放企業者參與，未來明台高中畢業生並可獲推薦入學興大。

而本月24日上午，明台高中也將舉辦「國際夢想技職學園說明會暨義大利創新學院CFIQ廚藝總監美食發表會」，將有義大利主廚現場製作多樣甜點。

(中時)

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