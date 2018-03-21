文化部：打造「台北機廠」成為世界級的雲端鐵道資料庫

2018年03月21日 14:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鐵道迷照過來！ 從日治時代的台灣鐵道資料未來都能公開呈現，在無遠弗屆的網路上親眼呈現，見證先人智慧與歷史結晶！第一代自強號EMU-100「英國貴婦」號為何依舊優雅動人、1889年的蒸汽錘，它每天的第一錘為何如此的震天價響？一起來揭開台灣鐵道史的秘密吧！

文化部文化資產局今（21）日於國立台灣博物館，舉辦「日治時期台灣鐵道建築圖面清查整理及數位化典藏計畫」成果發表會。此計畫由國立成功大學C-Hub成大創意基地執行，將日治時期台灣鐵道圖資史料運用數位技術進行典藏。

「客車工場」各式火車一字排開，鐵道迷不可錯過。（文化部提供）

文化部政務次長楊子葆表示，文化部正在推動的台北機廠國家鐵道博物館計畫，除了國定古蹟建築修復及實體展品蒐集外，也將以數位典藏為基礎，並透過國際合作，建立世界級的「雲端資料庫」。

文化部政務次長楊子葆表示，文化部正在推動的台北機廠國家鐵道博物館計畫。（文化部提供）

本計畫的緣起頗具故事性。1998年，目前由台博館建置博物館空間的國定古蹟鐵道部裡，發現日治台灣七大車站（基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南及高雄）建築圖面及圖冊。由於鐵道形塑了當代台灣的空間結構和城市紋理，這批珍貴的史料除展現台灣建築工藝及交通工程技術的演進外，更是台灣城鄉社會發展，最好的佐證。

台北機廠內的「羅馬浴池」澡堂，半圓形窗相映在池水，極富造型之美。

文資局借重國立成功大學建築系及歷史系對圖面內容的專業分析，結合國立台南藝術大學博物館學與古物維護研究所在紙質文物修復與保存技術方面的專長，並與國立台灣博物館合作建構數位典藏制度，使史料不但得以妥善典藏，有利相關研究工作的進行，更可以強化史料的推廣與再運用。

楊子葆指出，隨著數位化與網路應用的發展，以數位典藏為基礎，整合實體與虛擬世界中不同型態文化資源，並能被充分分享的「雲端資料庫」，是世界各國博物館規劃的最新趨勢。透過雲端科技應用，博物館的實體典藏，可以突破空間的限制，為遠方的使用者參觀研究，而博物館也能透過網路，與國內外的博物館相互連結，擴展博物館的展示能量。

1889年蒸氣錘（左）、員工浴室（右）。（文化部提供）

台灣的鐵道文化資產，兼具在地獨特性與世界性，因此台北機廠國家鐵道博物館，將會是文化部第一座全面落實「雲端資料庫」概念的博物館。未來台北機廠國家鐵道博物館將會是世界首屈一指的鐵道資料中心，也將使台灣成為國際鐵道文化交流的樞紐。

(中時電子報)