駁斥沒交自傳說 韓國瑜曝曾永權要他「別搞空襲」

2018年03月21日 15:10 中時 陳彥宇

陳學聖今與韓國瑜進行午餐會，過程並在臉書直播。（陳彥宇攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜16日北上，登記參選台北市長後又撤銷，引發黨內軒然大波。韓國瑜今透露，黨主席吳敦義事發後告訴他「要顧全大局」，兼任秘書長的副主席曾永權也允諾會給南台灣資源，並要他別再「搞空襲」。韓指出，他將扮演好主委角色，至於是否參選高雄市長，4月上旬會有答案。

韓國瑜下午到立法院，拜訪國民黨桃園市長參選人、藍委陳學聖，進行午餐會，全程也在陳學聖的臉書專頁上直播。由於兩人曾在立法院第4屆時共事過，陳學聖表示，今天是老友敘舊、閒話家常；陳幕僚私下打趣稱：「他們在互相拉抬啦」。

韓國瑜16日虛晃一招，讓外界霧裡看花，傳出因自傳未交、資料不齊才沒完成登記。對此，韓受訪時駁斥稱，他擔任黨部主委，當然了解相關程序，「照片、黨證、自傳、學歷證明等，我們都了然於胸」。他是因市黨部資源不夠、米缸是空的，才會北上登記，藉此呼籲黨中央重視，「我醞釀很久了、把烏紗帽賠進去」。

韓國瑜說，年底選舉國民黨將提名35位議員、逾400位里長，他不會隨便把錢拿去揮霍，外界還有人質疑要錢買票，他覺得根本無聊。

韓國瑜也指出，他和吳敦義通過電話，吳希望他顧全大局，曾永權也說會重視南台灣需要資源。他認為黨中央有重視就好，大家都知道黨中央有困難，「但至少給我們一點啟動就好」。

對於吳敦義要他顧全大局，韓國瑜認為，應是指他要做好主委工作。對於是否擔心主委職位遭拔？韓表示，後續就看黨中央，只要一個命令他馬上走人。

至於是否參選高雄市長，韓國瑜坦言，他戶籍目前仍在新北市中和區，一旦決定參選，就會遷戶籍，他清楚遷戶籍的最後期限是7月23日，「時間還很寬裕」。他強調，要好好考量小我、大我；他喜歡跟農民、勞工等基層在一起，比較不適合斯斯文文，但也強調自己不會怯戰。

有趣的是，直播結束後，韓國瑜大方將自己的便當拿給陳學聖幕僚，直呼：「餓了吧？別客氣！」接著笑稱，「你看，我比黨中央還要大方吧」！

(中時)