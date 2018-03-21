高度惡性腦神經膠質瘤復發病患 長弘生技展開臨床試驗

2018年03月21日 14:38 中時電子報 綜合報導

長弘生技委託花蓮慈濟醫院和三軍總醫院共同進行，第一例以腦內植入腦癌標靶藥物的方式，治療高度惡性腦神經膠質瘤復發患者人體試驗研究。(圖/長弘生技)

去年底花蓮慈濟醫院完成第一例以腦內植入腦癌標靶藥物的方式，治療高度惡性腦神經膠質瘤復發患者人體試驗研究，長弘生技以遠距離提供藥物來治療惡性腦部腫瘤的目標，在此次試驗中又跨進一大步。這項研究是長弘生技委託花蓮慈濟醫院和三軍總醫院共同進行，試驗主持人包括慈濟林欣榮院長及三總馬辛一主任等團隊分別在台北和花蓮兩地進行。

根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球每年有超過25萬件腦部與神經系統腫瘤的病例，並發現其中最常見且致命的是多形性神經膠母細胞瘤(GBM)，病患存活超過2年者不到三成，5年存活率低於3%。以台灣而言，腦部惡性腫瘤患者每年約600名且土新增病例逐年遞增。

長弘生技董事長周姵妏表示，長弘生技推動多項新藥開發計畫，長期投入科學研究，及自主研發與掌握製程等多項核心專利，對於此次治療腦癌之標靶藥物的品質充滿信心。

根據這項臨床試驗計畫總主持人花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，第一例受試者完成腦內標靶藥物植入，並在眾人齊心協力下，完成觀察21天之安全性評估。臨床試驗團隊將持續追蹤受試者，對其長期安全與有效性進行評估，同時也持續招募更多受試者，期盼能早日提供高度惡性腦膠質瘤治療之新曙光。

(中時電子報)