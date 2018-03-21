華航募實習空服員 一學期15萬獎學金

2018年03月21日 15:14 中時 陳祐誠

華航今年與國內大專院校合作，每學期提供15萬元獎學金招募「實習空服員」，登機實際了解空服員工作，但被工會批評是藉機招募廉價勞工。華航稍早回應，合作案旨在培育航空服務人才，實習生必須通過訓練才能登機服務，已向教育部申請，也向民航局報備。

根據華航公告，申請實習空服員多益至少要550分，須為年滿20歲的大三在校生，以大四全年度實習為原則，實習時間為今年7月至明年8月，每月飛時為60小時，航線以短程國際線、當日來回為主，每學期有15萬獎學金以及3萬元全勤獎金。

公告一出，立刻引來網友與工會批評，認為華航以年薪30萬的低薪，招募廉價勞工。

華航發出聲明，合作案旨在培育航空服務人才，配合大專院校校方及學子意願，參考業界作法並呈報主管機關，預定開放部分客艙組員實習名額，試辦合作學校包括高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學及銘傳大學等4所大學，學生實習畢業後，還可依照實習表現擇優錄取。

華航強調，參與產學合作的實習生，必須比照新進航空服務人員，接受為期約2個月完整訓練後並經過考核，通過者才可上機實習。

針對網友和工會質疑飛安問題，華航說明，機上正式空服員的配置仍遵守民航標準，實習空服員僅負責「服務」，若遇到緊急狀況時，疏散乘客的工作是由正式空服員執行。

華航表示，本案是由教育單位提出申請，華航基於培育人才因此同意，對於任何陰謀論及惡意解讀，若損及華航形象，一概追訴。

(中時)