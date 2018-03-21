貴州茅台蛹蟲草酒推手竟是台灣醫師

2018年03月21日 14:45 中時電子報 綜合報導

世界第一品牌的白酒是「貴州茅台酒」，其搶手程度幾乎是出廠即完售，且轉手就漲價，一瓶酒從出廠價1499元人民幣，可飆漲到7.8千元人民幣，而且還不見得是真貨，足見其珍貴！第一品牌白酒遇上亞洲一氧化氮之父陳振興博士會擦出什麼樣的火花？是以茅台的遠古秘方，加上獨創現代綠色釀酒工藝，研製而成貴州茅台蛹蟲草酒。

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陳振興身為醫師，自國家衛生研究院任職起，就致力於免疫醫學的研究，2000年他取得美國約翰霍普金斯大學醫學博士後，又先後任聯合國教科文組織參事、世界衛生組織高級顧問，從事國際醫學跨領域研究合作，超過長達20年研究，陳醫師發現蛹蟲草能增強免疫力的作用，已超過傳統的冬蟲夏草，對於預防和治療癌症非常有效。

著名國際期刊《Cell Chemical Biology》發表的中國科學院上海植物生理生態研究所最新研究成果，也印證了陳振興醫師的研究結論，即蛹蟲草可同時合成蟲草素，以及抗癌藥物成分噴司他丁 (Pentostatin；PTN)，而冬蟲夏草無法合成蟲草素及噴司他丁。同時蛹蟲草的價格遠低於冬蟲夏草，在價格和功效兩相考量下，蛹蟲草未來勢必會成為消費者選擇的養生產品主流之一。

陳振興醫師參與研究蛹蟲草的亞洲生化科技公司，已在中國創設了一個大型醫用真菌產業化基地，從基礎菌種分離、優化到蛹蟲草之生長、培育及後續產品加工之提取藥廠，已成功建起上中游全產業鏈之園區，對蛹蟲草的培育及研發擁有最先進的經驗。

同時，該基地擁有國際尖端的科研設備，並對蛹蟲草的培育方法進行了不斷優化，研究不同顏色光波長及不同照度照射對蛹蟲草之影響，找出提高蛹蟲草中活性成分比例的最適合條件，培養出的蛹蟲草具有抗雜菌能力強、出草率及有效成分含量高，色澤鮮豔等特點。

基於這些優勢下，陳振興醫師能才能與一瓶酒都難求的貴州茅台集團，達成全面戰略合作，由茅台方提供最高端的貴州茅台酒為基酒，陳振興醫師提供最優級蛹蟲草，結合茅台秘方與獨創綠色釀酒工藝精心研製而成了貴州茅台蛹蟲草酒。該酒自去年底上市即搶手，還一度造成囤貨風潮，連價格也不斷上揚。

陳振興醫師表示，蛹蟲草不僅具有特殊的營養價值，而且有明顯的藥用價值，目前，已有多家大型企國際業接洽蛹蟲草合作，台商集團也考慮引進貴州茅台蛹蟲草酒，他非常樂見能把一生所學回饋給家鄉！

(中時電子報)