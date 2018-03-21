森鐵新車陸製致出軌？台鐵：僅轉向架、車架陸製

2018年03月21日 15:11 中時 王思慧

阿里山森林鐵路因今年出軌4次，停駛3個月，遭質疑車輛有問題，且得標廠商使用陸製車輛。台鐵回應，鐵路軌距762mm使用的自導式轉向架，關鍵技術國內不成熟且缺乏零件供應鏈，所以承攬廠商與大陸採技術合作生產，該批車輛僅自導式轉向架及車架為大陸製、煞車用E閥為日本三菱系統。

台鐵表示，因森鐵營運及哺集乳車廂需要，採購10輛新車(含哺乳室車廂6輛為主)，另因阿里山鐵路山區彎道多，車輪與鋼軌磨耗嚴重，故採用自導式轉向架解決鋼軌削軌問題。

台鐵局2015年依循政府採購法公開招標，開放國內外廠商開發生產新車，由最低標廠商秦陽機械得標，簽約後開始新車廂設計及新車打造工作。

台鐵指出，鐵路軌距762mm使用的自導式轉向架，關鍵技術國內尚不成熟且缺乏零件供應鏈，故承攬廠商與大陸採技術合作生產，且鑒於行車安全承攬廠商也主動委請1828年成立的法國必維國際檢驗集團(Bureau Veritas)為本案新車認證。762mm軌距鐵路屬少數行駛火車系統，森鐵採購762mm軌距的車廂，需客製化。

台鐵局與秦陽機械公司簽約後，秦陽機械公司開始著手設計新車廂，初步設計後經台鐵局確認，並於2016年8月提送細部設計圖經審核同意。承攬廠商必須整合現有無線電系統，電力系統，電氣系統，煞車系統全部由國內廠商合作，達成新舊車廂可以相互混編運用，擴編成新的車隊，增加目前嘉義至奮起湖的營運運能。

經查該批車輛僅自導式轉向架及車架為大陸製、煞車用E閥為日本三菱系統，其他如無線電系統、電力系統、電氣系統、煞車系統、連接系統、風道、燈具、外裝為國內協力廠商提供，新車廂由秦陽機械公司自行組裝內裝、軔機機構系統、連結系統、空氣管路系統、電器裝置等。廠商生產完成的新車經整備檢查完成(如電器系統、軔機系統、服務設備等)，最後運送至森鐵處做試車檢驗作業。

(中時)