拾荒少女逆轉人生 化身兒少守護者

台大新竹分院社工吳欣儀從拾荒少女成為兒少守護者，獲選績優社工明日之星獎。（徐養齡翻攝）

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吳欣儀（左）從拾荒少女成為兒少守護者，獲選績優社工明日之星獎。（徐養齡翻攝）
家扶中心督導許淑玲（左二）獲選資深敬業獎。（徐養齡翻攝）

台大醫院新竹分院社福室社工吳欣儀出身弱勢家庭，自幼就陪著奶奶靠拾荒度日，走過逆境求生的艱難歲月，激起她對幫助弱勢的使命感，長大後成為熱血志工，協助無數兒少覓得社福資源，優良表現獲選績優社工明日之星獎，傳為地方佳話。

26歲的吳欣儀成長在複雜背景的家庭，先後面臨繼父入獄、母親選擇自殺，使得欣儀頓失依靠，年邁奶奶從此兼顧起家長責任，照顧她與幼小弟弟，幸好姊弟很懂事，陪著奶奶靠拾荒維生也從不喊累，少了童年的歡樂也讓她比一般同儕更早熟、穩重。

吳欣儀說，童年經驗讓她對兒童保護工作充滿使命感，畢業後順利進入社工界服務，3年前到台大新竹分院擔任社工，負責早療、婦兒科、新生兒加護病房及兒少保護業務，印象最深刻的一次，是處理一出生就有戒斷症狀的新生寶寶，她不斷奔走尋求資源，使孩子們出院後能獲得妥善照顧。

家扶中心督導許淑玲則獲得資深敬業獎，擔任社工轉眼已滿20年，許淑玲從來沒有標準「上下班時間」，隨時待命守在電話旁，無時無刻掛心是否又有孩子翹家、嚴重家庭衝突等突發狀況，看似平凡的工作，卻承擔著難以言喻的生命之重，但同時也成就感十足，支撐著她持續為社會服務。

此次市府共表揚28位績優社會工作人員，包括「明日之星獎」8名，「直接服務卓越貢獻獎」10名，「間接服務卓越貢獻獎」4名，「傑出領導獎」2名，「資深敬業獎」4名，感謝社工們扮演社會福利推手，愛心點亮社會各角落。

(中時)

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