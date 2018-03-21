翁山蘇姬代理人 緬甸首任文人總統廷覺辭職

2018年03月21日 15:03 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，緬甸首任平民總統、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）多年友人廷覺（Htin Kyaw），方才緊急透過臉書發表緬文版的辭職消息，指稱自己想要休息一陣子。未來總統職責，將由副總統敏瑞（U Myint Swe）暫代，新總統將「在7個工作日內」遴選出來。

緬甸民主改革後，本來新總統呼聲最高的翁山蘇姬，因緬甸憲法規定，配偶和子女是外國人的緬甸公民不能當總統而無緣大位。她所領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）改提名廷覺出面參選，最後以274票擊敗軍方候選人敏瑞的213票，成為長時間被軍方掌政的緬甸，第一位文人總統。但卻也因為翁山蘇姬的強勢，讓外界多半認為，廷覺的角色更像是她的「執行代理人」。

緬甸首位文人總統廷覺（圖左），被外界視為諾貝爾獎得主、國務資政翁山蘇姬（圖右）的國政代理人。（圖/美聯社）

現年71歲的廷覺，緬族，出生於英屬緬甸仰光，父親是緬甸知名作家、民盟元老敏杜溫。與翁山蘇姬是高中校友，畢業於仰光經濟學院，擁有統計學學士學位。曾赴日本和英國倫敦大學進修，返國後歷任經濟相關部門的公職。與畢業於雪梨大學（University of Sydney）的妻子素素倫（Su Su Lwin）從1973年結縭至今，擔任緬甸人民院議員，兩人並無子女。

部份民間傳聞稱廷覺是因病而辭職，今日都被總統府官方予以否認。但也有部份外媒擔心，隨著廷覺辭職、翁山蘇姬因羅興亞人危機而聲望大跌，始終野心勃勃的緬甸軍方很可能在此次補選中，重新奪回國家大權。

按註：緬甸的姓名系統與中文不同，部份華文媒體誤稱「吳廷覺」，是將緬甸語中對男性的敬稱「U」（吳），相當於中文「先生」一詞當成姓氏。

(中時電子報)