F比B罩杯 婦人檢查原是乳癌在搞怪

沈姓婦人的左乳因異常腫大，經檢查證實是罹罕見的惡性葉狀瘤。（鐘武達翻攝）

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彰化醫院開刀房護理師鄭玉鳳警覺性高，查覺沈姓婦人左乳腫大頗不尋常。（鐘武達翻攝）
彰化醫院一般外科醫師李忠懷呼籲女性不要因為害羞不敢就醫檢查乳房。（鐘武達翻攝）

39歲沈姓婦人因闌尾炎到衛福部彰化醫院開刀，躺在手術台被眼尖的護理師瞥見左胸比右胸「凸」出，且約是F與B罩杯的不對稱比例，外科醫師李忠懷力勸她接受檢查，果然證實左乳房罹患惡性葉狀瘤且達10公分。

彰化醫院開刀房護理師鄭玉鳳說，沈婦進到手術房時，身形就讓人感到有點奇怪，且左右兩邊的乳房就像大白柚和橘子，她一度懷疑「是不是隆乳只隆一邊…？」，忍到手術結束 ，她告訴沈婦，「乳房應該讓醫師檢查」，沒想到，沈婦回絕「沒必要」。

李忠懷聽到護理師的反映，也急著勸說，但沈婦回答「胸部不方便給醫師看」，還說，左乳房硬塊已2年多，但不會痛，所以不管它，也不想就醫。李忠懷不死心，並警告「有惡性腫瘤的可能，一定要進一步檢查」，希望沈婦好好考慮。

「嚇，真的是癌！」沈婦經過幾天思考，終於同意回醫院檢查，經過乳房攝影、乳房超音波及粗針穿刺切片，證實是邊緣性葉狀瘤，事後經左乳全切除手術取出的腫瘤約10公分大，且切片確定是惡性。

李忠懷表示，葉狀瘤占所有乳房腫瘤的比例不到1％，發病年齡以中年婦女居多，但易轉移、易復發的特性，必須定期追蹤，而葉狀瘤不論是良性與否，標準治療方式是手術，因為即使是良性的，時間一久也會變惡性。

(中時)

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