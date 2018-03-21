中年婦輕忽骨鬆 3年後腰椎壓迫性骨折

豐原醫院高齡醫學科主任張敬仁說明陳婦因骨質疏鬆，造成第12節腰椎壓迫性骨折。（王文吉攝）

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高齡醫學科主任張敬仁提醒，骨質疏鬆是沉默殺手，初期不會有明顯症狀，很容易被忽略。（王文吉攝）

57歲陳婦患有骨質疏鬆症，因無明顯不適，3年來未接受治療，日前她再到衛服部豐原醫院健檢，才發現骨質流失嚴重，而且第12節腰椎壓迫性骨折，醫師警告，若再不治療，其他腰椎或髖關節等都可能骨折，目前以補充鈣片及注射抗骨鬆藥物，配合運動，保住「骨本」。

陳婦去年10月接受體檢，發現第12節腰椎壓迫性骨折，骨密度為T值-4.7，屬重度骨質疏鬆，高齡醫學科主任張敬仁翻閱陳婦過去的體檢報告，發現2015年的骨密度為T值-3.1，已有骨質疏鬆情況，只是當時沒有任何身體不適，延誤治療達3年之久，造成骨質持續流失。

在公部門服務的陳婦也向醫師表示，她去年4月跌倒後，常感覺腰痠疼痛，因為沒有影響生活起居，就沒到醫院門診就醫，只吃止痛藥改善。張敬仁表示，骨質疏鬆是沉默殺手，初期不會有明顯症狀，很容易被忽略，很多年長者駝背就是因累積性壓迫性骨折所致。

張敬仁提醒陳婦，再不積極治療，不只腰椎壓迫性骨折，可能連其他腰椎或髖關節都可能出現骨折。目前以補充鈣片及注射抗骨鬆藥物，配合鍛鍊肌耐力，適度且規律的負重運動，可減緩骨質疏鬆情形，飲食部分可多攝取牛奶、起司、豆腐及深綠色蔬菜等食物。

(中時)

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