屏東出版排灣族本位教科書 倫敦大學研究生也瘋狂

屏縣府編寫排灣族本位教材，將原民日常寫入課本中，藉以提高學生學習興趣。（林和生攝）

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屏東縣政府投入排灣族本位教科書研發，預計今年將完成國語、數學一到六年級教材，已有英籍研究生有意來台研究，準備發表成為論文。（林和生攝）

屏東縣政府3年前投入排灣族本位教科書研發，將原民日常寫入課本中，藉以提高部落孩子學習興趣，預計今年將完成國語、數學一到六年級教材；日前參與編寫英語課本的英國人Daniel受邀至倫敦大學分享經驗，獲得高度好評，已有英籍研究生釋出學術研究的興趣。

帶領編輯群著手編撰書籍的屏縣府原民處長伍麗華表示，如果偏鄉和台北使用同樣教科書，卻想像應具備同樣的學習成效，其實對部落孩子很不合理；唯有把原住民的主體性發揮出來，把孩子熟悉的人事時地物帶進課本，不僅他們容易懂，也就樂意學。

「誰說數學課本只能數蘋果，山豬當然也能拿來入題」為了完成課本教材，編輯團隊透過文化採集、融入教育部課綱，再將耆老傳達的山林智慧，藉由藝術家的筆畫出來，每一章節必須耗時1個月才能完成，目前已累積3000多幅插畫作品。

日前學生以標準化試題進行測驗發現，學習成效與一般北部學生相同，這項計畫也受到原民會、國家教育研究院重視，總統蔡英文也公開表示對於這樣的教材感到十分驚訝，承諾要留下來仔細閱讀。

地磨兒國小老師楊萍說，使用與學生生活經驗相符的文化本位教材，除了促進親子共讀，也有效提升學生的學習興趣，學生不再需要為了學習民族教育而多讀一套教材，而是在文化中自然的學習學科知識，讓學習不再是那麼有距離感。

(中時)

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