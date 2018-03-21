支持台獨少兩百萬人？林濁水揭最大問題點

2018年03月21日 15:15 中時電子報 謝雅柔

台灣民意基金會日前公布民調數據，支持台獨的民眾從2016年的51.2%一路下滑到2018年3月的38.3%，大約少了兩百萬人。對此，前民進黨立委林濁水直言，不是台獨民眾蒸發，是立場不變，轉為「隱性支持者」，他說一轉變就使支持者掉到38.8%，幅度不免太大，「可見他們的內心受到的衝擊有多麼強烈」。

據該民調顯示，和2016年相比，有百分之51.2比例傾向支持台獨，但2年後，支持台獨的比例，卻下滑到百分之38.3。也就是說，傾向台獨的比例，2年下滑了12.9個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這是一個巨大且離奇的轉變。

對此，林濁水在奇摩論壇中指出，看到這一份民調，獨派、統派心情大不同。他說認為柯P不統不獨所以值得安心支持的人應該也大有人在。柯P雖被蔡總統質疑他的「台灣價值」立場，但是，其實柯P的台灣價值立場和蔡總統的接近度恐怕比賴清德還高得多，蔡柯兩人都不接受九二共識，都偏向「維持現狀」而避開台獨。「那麼這獨立大大褪色的民意豈不是也表示蔡柯兩人在台灣價值上都站穏了社會主流地位？」

林濁水也點出，這份民調中，認同自已是台灣人不是中國人的75.2%，支持台獨的38.8%，一個高，一個低；一個穩定一個急跌，兩個之間落差不免太大了。而這個的答案就在民眾在回答「台灣明年應該舉行獨立公投，然後以台灣的名義加入聯合國」時，有49.5%贊成，只有37.0%不贊成。林說不只是支持以「台灣名義加入聯合國」不可能解釋成不支持台獨；而且「獨立公投」還一向被認為是最激進的獨派的主張。現在台民眾居然有49.5%贊成支持最激進的台獨主張，而且49.5%和2016年台獨支持度高峰的51.2%相比，才差1.7%，談不上什麼減少。

「不是台獨民眾蒸發，是立場不變，轉為『隱性支持者』」。林濁水說當一個政黨形象出了大問題時，這個黨的支持民眾就會變成隱性支持者。他說由於民進黨的民眾對蔡總統和民進黨失望，既大幅拉低了黨和總統的滿意度，也使大批台獨顯性支持者轉成了隱性。只是一轉變就使支持者從51.2%掉到38.8%，幅度不免太大，可見他們的內心受到的衝擊有多麼強烈。

(中時電子報)