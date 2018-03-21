送回核四燃料棒的後果 黃士修：台電破產或台灣信用破產

貢寮核四廠。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

台電打算於今年6月開始運送核四電廠1744燃料束回美國原廠拆解，顯示核四電廠重啟機率為零，可能走入歷史，核能流言終結者創辦人黃士修在《Yahoo論壇》發文表示，送出核四燃料棒的後果，是台電破產或是台灣的信用破產。

他並在發文中說，不知道是不是湊巧，在環保署副長詹順貴投下關鍵票通過深澳電廠案引發爭議的隔天，台電就公布核四廠的1774束燃料棒確定送回美國原廠拆解的消息。

送出核四燃料棒是很嚴重的問題，核四燃料棒一旦送出，加上政府多次表示核四廠絕對不會重啟，核四廠運轉發電的使用價值已被否定，可回收金額只剩變賣設備的一點殘值，資產減損也會將近三千億元。

無論如何，台電都必須認列這筆鉅額虧損，解決方法不外乎有二：「政府編列特別預算」或「分攤電價逐年回收」，兩者皆等同全民埋單。

可是台電絕對不會認列這筆鉅額虧損，因為一做就破產，還會賠上國營事業的公信力、會計稽核制度的公信力、政府機關的公信力，最終導致台灣在國際上的公信力消失殆盡。這比台電破產更嚴重。

發文中並說，核四廠的發電量是深澳電廠的整整兩倍，沒有空污。核四廠啟封所需的時間，以及後續的成本，都比重新蓋一座燃煤電廠低很多。若以同為無碳的潔淨能源相比，再生能源平均成本每度5元，核四廠每度發電成本不到2元，每年發200億度電，一年就節省600億元。三千億元的建廠成本，核四廠只要商轉五年就能賺回來。蔡政府卻寧願毀掉核四廠，也要選擇深澳電廠，對國際投資人傳遞了台灣政府缺乏理性與成本概念的訊息。

蔡政府高喊要注重空污與碳排問題，一面管制生煤，卻一面蓋燃煤電廠，凸顯出蔡英文總統的治理毫無章法、制度蕩然無存，整個國家的信用不復存在。

(中時電子報)

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