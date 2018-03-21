又是空汙惹禍 近5成學童缺乏運動

友善列印
中時

空汙危害民眾健康，還影響兒童的運動意願！依據兒福聯盟調查，雖然有58.7％的家長表示小孩很喜歡運動，但卻有49.7％的兒童沒有每周運動習慣，細究原因，因為天氣狀況或空氣品質不佳的原因最高，達76％。

兒福聯盟於今年2月5日至3月1日，針對育有3~12歲兒童的家長，進行「2018年兒童運動現況調查報告」網路問卷調查，回收1011份有效問卷，回收率達85.4％；其中家長子女3~7歲佔比為56.7％，男童占比為55.3％。

報告中指出，有58.7％的家長表示小孩很喜歡運動，但子女每周運動3次以上的比例僅15.5％，反而有高達49.7％的兒童沒有每周運動習慣；以WHO的跨國研究數據比較，全球平均有25％的11歲學童每天運動至少60分鐘，但台灣7~12歲學童每天運動至少60分鐘的，僅9.8％。

觀察運動類型，以公園玩佔比70.7％最多，其次為腳踏車50.8％，散步40.7％，跑步35.2％等，運動強度嚴重不足；兒童運動不足的原因，認為是天氣狀況或空氣品質不佳的達76％，其次是家長過於忙碌沒時間59.7％，找不到合適場地為48.9％。

國立台師大體育系教授洪聰敏說，運動可促進腦部產生新的神經連結，促使前額葉發展，幫助身體健康，心情感到快樂，解決心理憂鬱、焦慮等問題，甚至能抵擋誘惑，好處相當多。

兒福聯盟執行長陳麗如說，親子運動不但能讓彼此變得健康，更能增加親子的互動感勤，兒童節就要到了，兒盟提出「FIT運動守則」（Fun,Interaction,Time,FIT），呼籲家長和子女至少每周1次進行有趣的互動運動，學齡前兒童每天至少有180分鐘的運動。

(中時)

送回核四燃料棒的後果 黃士修：… 中山工商禮賓生 錄取率僅3成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。