又是空汙惹禍 近5成學童缺乏運動

2018年03月21日 15:44 中時 洪安怡

空汙危害民眾健康，還影響兒童的運動意願！依據兒福聯盟調查，雖然有58.7％的家長表示小孩很喜歡運動，但卻有49.7％的兒童沒有每周運動習慣，細究原因，因為天氣狀況或空氣品質不佳的原因最高，達76％。

兒福聯盟於今年2月5日至3月1日，針對育有3~12歲兒童的家長，進行「2018年兒童運動現況調查報告」網路問卷調查，回收1011份有效問卷，回收率達85.4％；其中家長子女3~7歲佔比為56.7％，男童占比為55.3％。

報告中指出，有58.7％的家長表示小孩很喜歡運動，但子女每周運動3次以上的比例僅15.5％，反而有高達49.7％的兒童沒有每周運動習慣；以WHO的跨國研究數據比較，全球平均有25％的11歲學童每天運動至少60分鐘，但台灣7~12歲學童每天運動至少60分鐘的，僅9.8％。

觀察運動類型，以公園玩佔比70.7％最多，其次為腳踏車50.8％，散步40.7％，跑步35.2％等，運動強度嚴重不足；兒童運動不足的原因，認為是天氣狀況或空氣品質不佳的達76％，其次是家長過於忙碌沒時間59.7％，找不到合適場地為48.9％。

國立台師大體育系教授洪聰敏說，運動可促進腦部產生新的神經連結，促使前額葉發展，幫助身體健康，心情感到快樂，解決心理憂鬱、焦慮等問題，甚至能抵擋誘惑，好處相當多。

兒福聯盟執行長陳麗如說，親子運動不但能讓彼此變得健康，更能增加親子的互動感勤，兒童節就要到了，兒盟提出「FIT運動守則」（Fun,Interaction,Time,FIT），呼籲家長和子女至少每周1次進行有趣的互動運動，學齡前兒童每天至少有180分鐘的運動。

(中時)