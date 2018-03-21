中山工商禮賓生 錄取率僅3成

2018年03月21日 15:34 中時 林宏聰

中山工商10年來培育190多位禮賓生，負責服務校內活動，也常是全校「嬌」點，獲得高度肯定，每年都有大批學生報名，但得經過訓練、考核，錄取率僅3成；21日禮賓生成果展，頂書咬筷、繞口令、托盤演練樣樣來，博得滿堂彩。

中山工商校長林昭億說，校內10年前成立禮賓生團隊，至今已培育190多人，在校禮賓生總維持70人左右，協助各項校內外活動、迎賓，甚至到泰北僑校指導僑生同學，去年僑生聯合開學典禮，她們還出動接待蔡英文總統。

想當禮賓生比想像中困難，林昭億說，參加海選的女學生首先身高得163公分以上、體態合宜笑容甜美，經過1年基礎訓練，再1年臨場磨練，才能成為合格禮賓生，每年都有70多人報名參加甄選。

培訓禮賓生的校內老師黃海山說，新生海選2個月基礎訓練，先陸續淘汰50人，再3個月考核，錄取率約只有3成，而且她們得學習引導、迎賓、頒獎、司儀、音控、手語、杯子歌，訓練內容全方位。

資三乙班馮姿霓是禮賓生一員，她說，原本個性衝動像個小男生，加入禮賓生團隊後竟然脫胎換骨，連父母都說好驚訝；同為禮賓生的黃歆璇、梁瑀甄在模特兒比賽、美髮比賽都嶄露頭角，她們說，經過禮賓生嚴格訓練，膽識和自信大增，各方面表現更加得心應手。

(中時)