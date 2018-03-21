明舉行繆德生追思活動 北市警局籲平和理性

繆德生上校追思活動22日舉行，台北市警局呼籲主辦單位保持理性。（中時資料照片)

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中時

包括「800壯士」、「藍天行動聯盟」等退伍軍公教警消團體，將在22日繆德生上校出殯當天，在立院週邊舉遊行 ，並在凱道靜坐，舉行燭光追思活動，台北市警局為怕有過激行為出動，造成警民衝突對立，特別呼籲主辦單位能保持理性。

市警局表示，軍公退休人員等團體為追思退役上校繆德生因反年改抗爭失足不治，要在3月22日告別式當天，動員群眾於立法院周邊青島東路、中山南路、濟南路等路段舉辦遊行，並前往凱達格蘭大道靜坐，舉行燭光追思活動。對於曾經為保衛國家及治安努力的前輩，現在為退休人員爭取權益，臺北市政府警察局除尊重外並將持續與上述相關團體溝通協調，希望能保持理性。

市警局指出，根據情資，有部分特定團體或激進分子，於LINE群組及網路號召群眾攜帶破壞器材、煙霧彈、電擊棒、辣椒水噴劑等危險物品，意圖滋事，臺北市政府警察局已蒐集相關違法事證，向臺北地檢署檢察官報告，積極展開犯罪偵查作為，為防範違法脫序行為發生，該局已規劃必要警力及架設阻材，嚴防不法。

臺北市政府警察局處理聚眾活動一向秉持「依法行政」、「嚴正執法」原則，將堅定執法之決心，不容許任何形式的暴力或犯罪行為，呼籲對年金改革持不同意見及訴求之民眾，展現高度的民主素養，共同維護社會秩序與安全，確保活動理性平和落幕。

(中時)

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