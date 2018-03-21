賴揆下鄉最終站與柯同台 柯Ｐ：沒有特別要跟中央討錢

2018年03月21日 16:46 中時 柯伶穎

行政院長賴清德上任後以前瞻為名，帶領官員啟動下鄉之旅，最終站21日到台北市座談，與台北市長柯文哲過招，雙方相鄰而坐，但互動不多。柯文哲先致詞一開口就直說，「沒有特別要跟中央討什麼錢」，頗有酸味。

柯文哲表示，台北市省吃儉用，財務狀況還好，但他個人有些政治主張，就像他一向反對亮點政治，若小問題解決，就沒有大問題。因此台北市政府可以處理的就自己處理掉，直指「卡到東西常常牽涉到中央的法律。」

柯文哲說，台北市在長照2.0走在最前面，但如果沒有因為用示範名目直接做，一體適用就會卡到。因為台灣的法律是一體適用，但特別在開辦、示範階段很難全台一起。

柯文哲更直說，台灣的「政府組織分工不合作是一個特色」，目前因為台北市比較小跨局處協調容易些，但到中央就有困難。他批評，台灣的法律採正面表列，允許的才能做，但實際上應該要採負面表列「不允許的才不做」。否則「台北市政府常常想要自己走在前面，就會卡到」，柯提出，這時候就需要中央有專案計畫協調，目前遇到的都是行政、法律、跨部會協調的問題，否則沒有什麼特別需要中央協助，但「這些小問題若累積起來政府一定跛腳」，

面對柯文哲致詞內容直指中央，賴清德致詞倒先誇柯文哲上任後對行政院推動的工作都很支持，不忘重提世大運辦得好。並針對柯文哲提出的問題，則表示中央願意建立管道，以縮短與地方的距離、提升行政效率。

對於柯文哲直說台北市沒有要跟中央討錢，賴清德也說，台北市自有財源足夠、符合首都格局，但不忘推動前瞻基礎建設，表示只要依行政程序，台北市也可以申請，強調每個城市都有機會向中央申請。

(中時)