蔡英文當和事佬 嘉義縣長初選紛爭落幕

2018年03月21日 15:55 中時 曾薏蘋

民進黨嘉義縣長初選，兩位參與初選的前農委會副主委翁章梁及嘉義縣議會議長張明達引發的紛爭，今天在身兼黨主席的蔡英文總統做個「和事佬」，兩人握手言和，並由民進黨秘書長洪耀福帶著兩人召開大和解記者會，兩人在媒體前相互擁抱，並高喊「民進黨加油、嘉義進步」。

兩人擁抱時，翁章梁還說，「張議長拍拍我的肩膀，給我秀秀」。

民進黨嘉義縣長初選，殺得刀刀見骨，連前後任縣市長陳明文、張花冠，因為力挺人選不同，引發大混戰，初選後，陳明文力挺的翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，更揚言參選到底，但今天在中常會後，兩人上演大和解。

秘書長秘書長洪耀福指出，蔡英文總統在今天中常會後，主動約見張明達及翁章梁，除了慰勉兩人初選辛勞，也希望初選後放下歧見，共同團結，讓嘉義縣發展更順遂。

洪耀福說，張明達為人寬厚、度量大，張明達說全力輔選翁章梁，翁也特別感謝張的支持，未來嘉義縣，兩人攜手合作，嘉義縣會迎來新的時代，不一樣的嘉義縣。今天兩位放下初選歧見共同打拚。

張明達指出，主席約他見面，初選期間造成很多誤會及很多的相互抹黑，希望為了黨的團結，要和諧，為了嘉義，希望大家照顧嘉義，個人事情，置之度外，「翁縣長也能照顧我的團隊，好好合作」。

翁章梁說，中常會後總統特別約見兩人，勉勵他們要放下歧見，要團結要向前看，張議長表現豁然大度、攜手合作向前看，讓他非常感動，初選過後黨內團結一致，是民進黨傳統。 未來兩人可以一起面對大選，他對張的決定非常感動，之前他在嘉義縣府當局長時，兩人交情非常好，黨內初選一直希望競爭而不鬥爭，選後一致對外，這基調一直是民進黨優良傳統，這次又增加一次見證，希望為了選民一起為選民努力，民進黨初選不能讓選民失望。

翁章梁表示，總統出面讓他們放下一起向前看，一起面對二零一八，今天可以是讓紛爭劃下句點。

(中時)