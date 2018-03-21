蔡英文當和事佬 嘉義縣長初選紛爭落幕

蔡英文當和事佬，翁章梁、張明達大和解。(民進黨提供)

友善列印
中時

民進黨嘉義縣長初選，兩位參與初選的前農委會副主委翁章梁及嘉義縣議會議長張明達引發的紛爭，今天在身兼黨主席的蔡英文總統做個「和事佬」，兩人握手言和，並由民進黨秘書長洪耀福帶著兩人召開大和解記者會，兩人在媒體前相互擁抱，並高喊「民進黨加油、嘉義進步」。

兩人擁抱時，翁章梁還說，「張議長拍拍我的肩膀，給我秀秀」。

民進黨嘉義縣長初選，殺得刀刀見骨，連前後任縣市長陳明文、張花冠，因為力挺人選不同，引發大混戰，初選後，陳明文力挺的翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，更揚言參選到底，但今天在中常會後，兩人上演大和解。

秘書長秘書長洪耀福指出，蔡英文總統在今天中常會後，主動約見張明達及翁章梁，除了慰勉兩人初選辛勞，也希望初選後放下歧見，共同團結，讓嘉義縣發展更順遂。

洪耀福說，張明達為人寬厚、度量大，張明達說全力輔選翁章梁，翁也特別感謝張的支持，未來嘉義縣，兩人攜手合作，嘉義縣會迎來新的時代，不一樣的嘉義縣。今天兩位放下初選歧見共同打拚。

張明達指出，主席約他見面，初選期間造成很多誤會及很多的相互抹黑，希望為了黨的團結，要和諧，為了嘉義，希望大家照顧嘉義，個人事情，置之度外，「翁縣長也能照顧我的團隊，好好合作」。

翁章梁說，中常會後總統特別約見兩人，勉勵他們要放下歧見，要團結要向前看，張議長表現豁然大度、攜手合作向前看，讓他非常感動，初選過後黨內團結一致，是民進黨傳統。 未來兩人可以一起面對大選，他對張的決定非常感動，之前他在嘉義縣府當局長時，兩人交情非常好，黨內初選一直希望競爭而不鬥爭，選後一致對外，這基調一直是民進黨優良傳統，這次又增加一次見證，希望為了選民一起為選民努力，民進黨初選不能讓選民失望。

翁章梁表示，總統出面讓他們放下一起向前看，一起面對二零一八，今天可以是讓紛爭劃下句點。

(中時)

賴揆下鄉最終站與柯同台 柯Ｐ：… 侯友宜電視政見會 新北市要轉大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。