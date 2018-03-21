英格蘭備戰世足賽 竟然禁止星巴克！

英格蘭為國際友誼賽集訓備戰中。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
英格蘭國家隊下榻飯店的星巴克不供食物，只賣飲料。（資料照片／統一時代百貨提供）

「足球祖國」英格蘭隊正為對陣荷蘭、義大利的國際友誼賽集訓備戰，總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）打造世足奪冠勁旅從飲食管理下手，要求下榻飯店中的星巴克咖啡廳只賣飲料不賣食物，球員只能吃營養師規畫、球隊廚師烹調的餐點。

英格蘭隊正在聖喬治公園的國家足球訓練中心備戰，也住在園區內的希爾頓飯店。原本飯店內就有星巴克櫃台，是球員放鬆一下的好地方，沒想到在國家隊進駐的這段時間，星巴克根本不供應食物。

包括三明治和馬芬等食物，都暫時從菜單上移除，飯店裡的星巴克只賣咖啡、茶與瓶裝水，但店員也被特別要求，如果球員點卡布奇諾，不可以替他們加糖漿。

邵斯蓋並不是第一個嚴格管制飲食的足球教練，義大利籍教頭卡佩羅（Fabio Capello）接掌英格蘭隊兵符時，曾把所有的番茄醬拿走。前曼聯名將費迪南（Rio Ferdinand）也曾經批評前教頭莫耶斯（David Moyes），禁絕了該隊在比賽前一晚吃烤薯條的傳統。

中華男足目前由英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）執教，也特別管制球員飲食，甚至有賽前集訓只能吃白肉、不供紅肉的措施。「台灣一哥」陳柏良也說過去在深圳紅鑽、杭州綠城的時候，法籍教頭特魯西埃（Philippe Troussier）會守在飯店大廳，沒收球員買回來的垃圾食物。

(中時電子報)

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