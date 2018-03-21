不再大而美 家樂福積極拓展便利購

2018年03月21日 16:01 中時 馮惠宜

家樂福便利購中清2店21日盛大開幕推出五重送促銷，也吸引許多消費者來搶便宜。（馮惠宜攝）

家樂福便利購不但24小時營業，也提供現烤烤雞與烤物與超市別苗頭。（馮惠宜攝）

因應電商崛起，家樂福近年積極佈局新型態便利購超市，21日在台中中清路近天津路開設中淸2店，家樂福便利購營運總監謝美瑞指出，台中地區已有12家便利購，上半年還要新增進化、復興兩店，透過24小時不打烊、新鮮現烤烤物，結合超市與超商的便利性，強化與社區消費者互動。

家樂福便利購中清2店21日盛大開幕，謝美瑞指出，這是家樂福便利購全台第53家、台中第12家，家樂福在台灣有63家量販店，8年前開始發展社區型態的便利購，以每年新增20家的速度展店，今年便利購店數即將在今年超越量販店。

她認為，營業面績在150到300坪的便利購，標榜24小時不打烊，並提供現烤烤物，還有舒適的休息區，提供兩萬項的商品，兼具超市與超商的便利性，可以深入社區、擴展服務面。

家樂福中淸2店店長黎致軒指出，該店位於人口數眾多的台中北區，鄰近有立人國人、曉明女中兩所學校，又鄰近天津路服飾商圈、北平路美食商圈，尤其附近超市不多，讓家樂福看到商機。

開幕當日家樂福也祭出五重送，包括前一百名消購物滿3百元以上贈10入雞蛋一盒，滿600元送購物袋，以及可以39元加購抽取式衛生紙6包等優惠也吸引不少消費者搶早來搶便宜。

(中時)