信二路停車場大改造 智慧系統讓車主快速找車

2018年03月21日 16:09 中時 李其樺

基隆市政府找來廠商進行信二路立體停車場改造工程，除了找來藝術家將停車場各樓層美化裝修，內部煥然一新，停車場更引進智慧辨識系統，方便民眾取車；基隆市長林右昌金（21）日前往視察，稱讚信二路停車場規格足以媲美百貨公司停車場，已成為基隆市公共建設標竿。（李其樺翻攝）

基隆市政府找來廠商進行信二路立體停車場改造工程，除了找來藝術家將停車場各樓層美化裝修，內部煥然一新，停車場更引進智慧辨識系統，方便民眾取車；基隆市長林右昌金（21）日前往視察，稱讚信二路停車場規格足以媲美百貨公司停車場，已成為基隆市公共建設標竿。（李其樺翻攝）

交旅處邀請了基隆在地藝術家王傑、水墨畫家錢瑞英老師及吳雨璇、王世豪、林君衛等年輕藝術家，以基隆八景為主題，在各樓層梯廳進行創作。（李其樺翻攝）

交旅處邀請了基隆在地藝術家王傑、水墨畫家錢瑞英老師及吳雨璇、王世豪、林君衛等年輕藝術家，以基隆八景為主題，在各樓層梯廳進行創作。（李其樺翻攝）

暨今年東岸複合式商場開幕後，基隆市政府找來廠商進行信二路立體停車場改造工程，除了找來藝術家將停車場各樓層美化裝修，內部煥然一新，停車場更引進智慧辨識系統，方便民眾取車；基隆市長林右昌金（21）日前往視察，稱讚信二路停車場規格足以媲美百貨公司停車場，已成為基隆市公共建設標竿。

林右昌表示，信二路立體停車場在這次招商後，已經蛻變成為全國最漂亮且最進步的停車場，廠商投資7500萬元，不僅4部電梯全部更新，包括梯廳、地坪、照明和廁所也媲美百貨公司停車場的規格，並邀請許多藝術家融入基隆地景進行彩繪創作，每一層樓都有其特色。

林右昌指出，改造後的停車場採用智慧辨識系統，車主只要輸入車牌號碼就能立即找到愛車的位置，停車剩餘空位也有清楚的標示，相信不管是市民或是外縣市遊客來停車，都會有驚豔的感覺，這也是基隆市公共建設的標竿與驕傲。

交旅處表示，信二路立體停車場興建啟用至今已24年，去年開始整修工程，並建立全新的停管系統，透過車牌辨識即可進出場無須票卡，且全場裝設車位查詢系統，車主可透過電腦查詢快速找到愛車位置，更加發揮停取車效率。

此外，交旅處邀請了基隆在地藝術家王傑、水墨畫家錢瑞英老師及吳雨璇、王世豪、林君衛等年輕藝術家，以基隆八景為主題，在各樓層梯廳進行創作， 並且開設公益咖啡廳，讓原本陳舊冰冷的停車場，變得明亮溫暖，增添不少藝術氣息

(中時)