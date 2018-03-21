搭載自主研發載具 陸大洋一號海研船探測海溝

2018年03月21日 16:32 中時電子報 喻華德

據《新華社》報導 中國大陸科學考察船大洋一號」於3月20日上午8時30分，從山東省青島市的國家海洋局北海分局科考基地碼頭起航，開始執行2018年綜合海試任務。大陸自主研發的海底機器人「潛龍」和「海龍」均參加本次海試的科學調查。此為該船2016年大修改裝後首次執行綜合海試任務。

中國大洋礦產資源研究開發協會辦公室負責人介紹，本次海試的主要目標是貫徹「蛟龍探海」重大工程要求，通過使用「大洋一號」科考船在東海、西太平洋、南海展開實驗，完成重大裝備海上驗收、推動「海龍」和「潛龍」系統的發展。海試統籌安排了西馬里亞納海溝(編按：臨近關島)海洋調查、深海多金屬結核採礦實驗工程專案等任務，將探索「一船多用、一船多能」。

大洋一號海洋研究船船長申起請。（圖/新華社 107年3月20日)

此次海試共45天，其中海上工作時間42天。國家海洋局第二海洋研究所、國家海洋局北海分局、國家深海基地管理中心、上海交通大學、中國科學院瀋陽自動化研究所等18家單位共119人參加海試。

據百度百科資訊，5,600噸級的「大洋一號」是目前大陸第一艘現代化的綜合性遠洋科學考察船，也是遠洋科學調查的主力船舶。

該船原名「地質學家彼得·安德羅波夫號」，是前蘇聯的一艘海洋地質和地球物理考察船，1984年在前蘇聯基輔造船廠建成。1994年，為了大陸大洋礦產資源調查的需要，中國大洋礦產資源研究開發協會從俄羅斯遠東海洋地質調查局購買並改裝後，命名為「大洋一號」。

(中時電子報)