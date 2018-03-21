搭載自主研發載具 陸大洋一號海研船探測海溝

大洋一號科學考察船在2016年大修後執行首次任務，將驗證改裝的重要裝備並探勘西亞里亞納海溝。(圖/中新社 107年3月20日）

友善列印
中時電子報

據《新華社》報導 中國大陸科學考察船大洋一號」於3月20日上午8時30分，從山東省青島市的國家海洋局北海分局科考基地碼頭起航，開始執行2018年綜合海試任務。大陸自主研發的海底機器人「潛龍」和「海龍」均參加本次海試的科學調查。此為該船2016年大修改裝後首次執行綜合海試任務。

文章來源：影片》青島："大洋一號"起航科考 "雙龍"探深海

中國大洋礦產資源研究開發協會辦公室負責人介紹，本次海試的主要目標是貫徹「蛟龍探海」重大工程要求，通過使用「大洋一號」科考船在東海、西太平洋、南海展開實驗，完成重大裝備海上驗收、推動「海龍」和「潛龍」系統的發展。海試統籌安排了西馬里亞納海溝(編按：臨近關島)海洋調查、深海多金屬結核採礦實驗工程專案等任務，將探索「一船多用、一船多能」。

大洋一號海洋研究船船長申起請。（圖/新華社 107年3月20日)

此次海試共45天，其中海上工作時間42天。國家海洋局第二海洋研究所、國家海洋局北海分局、國家深海基地管理中心、上海交通大學、中國科學院瀋陽自動化研究所等18家單位共119人參加海試。

據百度百科資訊，5,600噸級的「大洋一號」是目前大陸第一艘現代化的綜合性遠洋科學考察船，也是遠洋科學調查的主力船舶。

該船原名「地質學家彼得·安德羅波夫號」，是前蘇聯的一艘海洋地質和地球物理考察船，1984年在前蘇聯基輔造船廠建成。1994年，為了大陸大洋礦產資源調查的需要，中國大洋礦產資源研究開發協會從俄羅斯遠東海洋地質調查局購買並改裝後，命名為「大洋一號」。

(中時電子報)

文章來源：新華社：“大洋一號”青島起航 “潛龍”“海龍”將雙雙入海

影》以軍投20噸穿地彈轟炸 打破… 美國陸戰隊研發大型無人機 可運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。