金馬獎導演何蔚庭八年磨一作 與「五月天」石頭共同打造《幸福城市》

石頭與李鴻其在片中有精彩對手戲。長龢有限公司提供

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時報周刊

曾經於坎城影展國際影評人週獲獎的導演何蔚庭，憑藉第一部電影長片《台北星期天》就拿下了金馬獎最佳新導演獎。在眾人期盼下，經過八年的籌資與製作，終於完成了第二部自編自導的獨立製作電影《幸福城市》。

《幸福城市》網羅了台灣資深實力派演員高捷、金馬獎最佳新演員李鴻其及新人謝章穎分別飾演男主角老張三個不同階段的狀態。電影裡幾個對他的人生影響極深的女性，分別由法國實力派新進演員Louise Grinberg（曾出演坎城金棕櫚大奬電影The Class，以及17Girls），和尹馨、劉瑞琪、丁寧及黃璐飾演。

這五名得獎女演員在本片集體飆戲，詮釋難得一見的強烈女性角色。本次導演還力邀五月天石頭參與本片，他首次以顛覆的形象精彩演出，絕對不能錯過。如此堅強的演員陣容實在另人期待。

電影敘述一個平凡的人老張，發生在他一生中三個不平凡的夜晚，讓一個生來被命運背叛的偷車少年，如何成為一個盡忠職守卻遭污衊的刑警和父親，他到最後要如何挽救這個背棄了他的世界？還是他與捉弄他的不幸命運對抗到底？

《幸福城市》由長龢有限公司、幸福城市股份有限公司、翰洺影業有限公司、滿滿額娛樂有限公司及高雄人出品，並獲得台灣文化部輔導金及台北市文化局城市補助贊助。電影將於2018年上映。

(時報周刊)

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