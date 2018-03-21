德州6起爆炸案 警方迄無線索

2018年03月21日 16:57 中時 鍾玉玨

美國德州首府奧斯丁出現連環炸彈客。自本月2-20日18天內已發生6起爆炸案，至少造成2死6傷，讓當地居民神經緊繃人心惶惶。其中4起爆炸案行兇工具都是家門口的快遞包裹，而20日的2起爆炸案則發生在聯邦快遞（FedEx）的物流據點，可見企圖傷害的對象已從有鎖定的特定目標擴大為隨機攻擊。但警方遲遲未能破案，不僅無法掌握炸彈客，就連行兇動機與犯案邏輯，當局都坦承毫無頭緒。

總統川普20日在白宮接見沙烏地阿拉伯王儲時，特別針對德州連環炸彈事件發表強硬聲明，稱「這些歹徒真是非常非常病態，無論是天涯海角，我們絕對會全力緝凶！」

但他話才講完，同一天Fedex在奧斯汀的配送中心再度發生2起郵包炸彈案。其中一枚裝滿鋼釘、金屬破片的郵包炸彈突然引爆，一名FedEx的女性員工當場重傷。稍晚，另一處FedEx據點，也發現可疑包裹，所幸被警方順利攔截拆除，因此無人傷亡。同日下午，奧斯丁南部聖安東尼奧近郊一處二手商店也傳出爆炸，但初步判斷為個案，與連環炸彈事件無關。

犯罪分析專家葛裏安諾（James Galiano）接受有線電視新聞網（CNN）專訪時說，18日晚最新發生的爆炸案，本質與前3起爆炸案略有不同，前3案被警方研判為鎖定非洲裔或西班牙裔民眾而下手的仇恨犯罪，但最新20日的案件則為隨機犯罪，也就是任何民眾都有可能成為受害者，包括老弱婦孺。

(中時)