「愛玩客」介紹台灣　土耳其人吳鳳獲發定居證

土耳其主持人吳鳳，今天取得中華民國定居證。（陳鴻偉翻攝）

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曾獲金鐘獎主持人獎，透過「愛玩客」節目介紹台灣之美的土耳其人吳鳳，21日獲移民署頒發中華民國定居證，成為正港的台灣人，吳鳳對此表示十分開心，也說透過節目，有很多土耳其朋友表示有意願來台觀光、投資，「每個人都是自己國家的大使」。

移民署指出，為歡迎世界各國的多元人才來台發展，政府在2016年修正國籍法，包括科技、經濟、教育、文化、藝術、體育等外國籍高級專業人才，經內政部跨部會審核通過，申請歸化時，「外國籍高級專業人才」可同時擁有原國籍及我國國籍，並搭配就業金卡等優惠方案，吸引許多外國人才留在台灣。

吳鳳是第一位獲獎的外籍金鐘獎主持人，他在台灣工作並娶妻生子，吳鳳認為台灣人非常熱情、友善，而為讓台灣人也認識他的母國土耳其，最近他寫了「來自土耳其的邀請函」這本書，並在上個月剛剛出版，介紹許多土耳其地理及文化，希望增進雙方的交流與認識，對於取得定居證則是感到十分高興。

移民署肯定吳鳳對台灣文化旅遊所做的推廣與貢獻，呼籲高級專業人才不見得要有高學歷，擁有專精領域才是重點，且新修正的國籍法，外國人不必放棄原國籍就可申請歸化，希望有更多各領域外國高專人才，為台灣帶來更好發展，把台灣當作自己的「家」！

(中時)

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