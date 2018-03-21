知名韓系美妝品重金屬違規 303支產品全面下架

遭驗出重金屬違規的韓系美粧品牌「ETUDE HOUSE」旗下產品。（食藥署提供）

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遭驗出重金屬違規的韓系美粧品牌「ETUDE HOUSE」旗下產品。（食藥署提供）

受到不少國人喜愛、知名韓系美粧品牌「ETUDE HOUSE」旗下相關產品，本周遭韓國驗出含有超標的重金屬「銻」，經衛福部食藥署追查，發現有2款產品流入我國，分別為「新荳趣～避不見面舒緩遮瑕棒」、「素描高手好事成雙造型眉粉筆」。食藥署今指出，問題產品共計303支，現已全面完成下架。

食藥署醫粧組化粧品管理科長洪國登今表示，韓系美粧品牌「ETUDE HOUSE」旗下的6款相關產品，於本月19號遭韓國食藥處驗出重金屬「銻」超標，食藥署追查發現，該品牌的「新荳趣～避不見面舒緩遮瑕棒」、「素描高手好事成雙造型眉粉筆」等2款產品有輸入台灣，總計有303支，分別為241支「遮瑕棒」和62支「眉粉筆」。

洪國登說，「ETUDE HOUSE」旗下相關產品，是遭韓國官方驗出銻含量超出該國的限定標準，而根據我國規定，禁用銻應用於化妝品、不得檢出。他補充，「銻」在早期準用於化妝品時，主要目的是為了增加彩妝的亮度。

洪國登補充，過去10年，食藥署持續有針對化妝品進行不定時的稽查，不合格率約1％，食藥署近期也將展開新一波的化妝品稽查專案。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，動物實驗證實，動物在大量暴露在銻的環境下，會傷及肝和腎功能，並具有心臟毒性，但目前還沒被世界衛生組織WHO列為致癌物，只是，雖然化粧品是塗、抹在人體皮膚上，吸收量比務實、吸入來的小，但仍可能刺激皮膚。

(中時)

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