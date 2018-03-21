高科大國際珠寶金工設計競賽成績亮眼

2018年03月21日 16:23 中時 呂素麗

國立高雄科技大學創新設計工程系學生參加第2屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽，許雲程以「魚說水說」作品獲銅牌獎。（呂素麗翻攝）

國立高雄科技大學參加第2屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽，創新設計工程系學生王芝云以「秋雨」獲入選獎。（呂素麗翻攝）

國立高雄科技大學參加第2屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽，創新設計工程系學生王亭淇的作品「淚眼」獲入選獎。（呂素麗翻攝）

國立高雄科技大學參加第2屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽，創新設計工程系學生蔡翔宇作品「珊瑚心」獲入選獎。（呂素麗翻攝）

國立高雄科技大學培育金工人才，近期交出亮麗成績，創新設計工程系學生許雲程參加第2屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽，作品「魚說水說」獲學生組銅牌。

另創設系學生蔡翔宇、王亭淇、王芝云3人，分別以作品「珊瑚心」、「淚眼」及「秋雨」，首次參賽即獲入選獎。

TJDMA國際珠寶金工設計競賽由台灣珠寶金工創作協會主辦，也是世界首創針對珠寶金工辦理的國際性賽事。

高科大創新設計工程系助理教授兼台灣珠寶金工創作協會理事長楊彩玲表示，賽事今年以「水」的意象為主題，參賽者必須通過第1階段設計圖初選，第2階段則以協會提供的寶石「玉髓」創作，今年共有408件作品角逐，吸引來自中國、韓國與日本等國家的金工好手報名參賽，分社會組與學生組。

作品「魚說水說」獲銅牌獎的許雲程說，他的創作理念引用日本作家村上春樹魚跟水的愛情故事，「魚對水說：『你看不見我的眼淚， 因為我在水中。』 水對魚說：『我能感覺到你的眼淚，因為你在我心中。』」；魚的眼淚是水的心，所以他設計在項鍊上鑲嵌玉髓，象徵「愛情的眼淚」。

許雲程高職就讀金屬工藝科，也曾在全國技能競賽珠寶金銀細工職類拿到冠軍，他說，製作最困難的部分必須將6、70個零件以焊接方式組合，最後再採焊接技法堆疊，成品就像浪花在翻騰，極具立體感，但難度高且繁複耗工。

楊彩玲表示，許雲程勝出關鍵在於美感線條與技法純熟，特別是魚尾造型有剪紙效果，融入傳統紙雕藝術。

(中時)