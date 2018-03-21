卓榮泰：用電需求跟民眾健康 政府百分百努力

2018年03月21日 16:49 中時 曾薏蘋

民進黨今天中常會，行政院副秘書長卓榮泰報告時，提到最近引發爭議的深澳電廠環差案表示，空汙是關於國人的健康，政府非常重視每一種發電方式，「我們都會用最先進的技術在用電需求跟民眾健康上，都盡百分之百的力量來努力。」

民進黨今中常會，會中邀請經濟部政務次長龔明鑫以「穩定產業缺地策略」進行專案報告。民進黨發言人鄭朝方會後轉述身兼黨主席的蔡英文總統裁示，經濟部已提出三大策略12項具體辦法，目標在「111年釋出1,442公頃、短期至少604公頃用地」，這個目標務必要按部就班，確實執行。

會中行政院報告時，卓榮泰指出，行政院在上個院會配合司法改革，進行法院組織法修法，可以讓一般民眾對於起訴書的檢驗及加強檢察官履行義務的監督，賦予最高法院有大法庭設置等等，有司法制度重大變革。

卓榮泰說，上次院會，院長對於三次院會有重要的提示，第一穩定物價當中，對於衛生紙事件，公平會開罰是政府公權力應有的責任，並指示行政院物價小組，對於將來物價波動之前，要有預防性的動作；第二提示是，文化工作宣示，近期台灣藝術工作者在音樂、電影等個性藝術創作，在國際獲獎，透過文策院要將國家的軟實力集結、整合成國家隊來進軍國際；第三是中國對台31項政策，行政院提出四大方向及八大策略的強台措施，態度是審慎面對、務實因應。

卓榮泰表示，最後一項是關於深澳電廠。深奧電廠環差案通過，社會大眾關注燃煤電廠問題，上週末行政院長及相關團隊，走訪林口燃煤電廠，了解現有燃煤電廠運作情形。

黨團總召柯建銘在立法院報告時表示，因為國民黨杯葛，所以延長到3月30日，所以要等到施政報告後，法案審理要到4月3日才可以處理。

此外，總統會中裁示，要真正解決產業缺地的問題，必須了解缺地背後的綜合因素，提出有效調配、充分利用土地的對策。行政團隊已提出具體方案，也積極與產業面對面說明，更設置單一窗口。要讓產業感受到，民進黨是積極、有方法的在解決問題。

總統說，行政團隊要儘速改善工業區、產業園區公共設施不足，或是基礎設施無法滿足產業發展的狀況。在讓土地利用更加彈性的同時，也要避免有心人士囤地牟利、不當炒作。經濟部已提出合理、有效的機制，請確切實施。

總統表示，配合產業轉型與產業4.0的發展，除了適時進行都市更新、獎勵都市型工業區立體化發展外，政府也應該協助產業合理規劃生產空間，讓土地最佳化使用。

(中時)