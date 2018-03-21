TAIPEI MICE力拓商機 北市府上海北京行銷臺北優質會展環境

2018年03月21日 16:38 中時電子報 吳家詮

北市觀傳局於臺灣館內提供人氣伴手禮讓買主嚐鮮。（北市府提供）

世界經濟發展持續上揚，會展市場隨著蓬勃擴張，尤其是中國大陸與其他新興發展中地區，為推廣臺北市優質的會展產業，爭取更多大型國際會議、展覽來臺北舉辦，臺北市政府觀光傳播局於3月20日至22日前往上海參加「2018中國(上海)國際會獎旅遊博覽會」（IT&CM China），並於3月23日於北京參加臺灣(臺北)會展暨獎勵旅遊推廣說明會。

為向中國及國際會展業者行銷推介臺北會展優勢及觀光，觀光傳播局今年首場Taipei MICE推廣活動，與經濟部國際貿易局Meet Taiwan一同赴中國(上海)、參展，藉由與臺灣會展產業的聯合造勢，積極拓展臺北會展商機。中國(上海)國際會獎旅遊博覽會」（IT&CM China）是中國最大的會展產業國際性展會，除了吸引了許多中國國家級、區域級的會議旅遊局（CVB）及國家旅遊局共同參與外，在參展買家比例中，國際買家更高達40%；包括亞太地區(除中國外)、歐洲、美洲、中東等。

獎勵旅遊為目前旅行業相當重視的市場，許多企業希望在獎勵旅遊規劃方面，朝向精緻化、客制化的路線發展。獎旅目的地的選擇短線以單程4小時以內為佳，飛機航班是否充裕、可否直達目的地皆為考慮要素，臺北市位於亞太地區航空轉運樞紐重要位置，再加上兩岸直航班機交流頻繁，臺北市又已具有全臺灣最佳會展軟硬體設施，並且擁有其他亞洲城市的優勢及特色，航班多、航程近、高水準的國際級飯店、便捷的交通、豐富的旅遊景點、方便的購物中心、受米其林肯定的美食、文化創意的啟發，臺北正創造出獨一無二的旅遊、會議、展覽的最佳目的地。

臺北市展攤推廣雙層觀光巴士及北北基好玩卡。（北市府提供）

臺灣館活動Hello from Taiwan，買主體驗「臺北特色文創鉛字印章」活動。（北市府提供）

觀傳局科長闕玉玲表示，為推廣臺北市優質的旅遊及會展環境，在MICE補助方面，除原有之贊助項目以外，今年新增贊助邀請知名講師或演講費、北北基好玩卡-交通暢遊版1日券，還有申請故宮博物院門票就加碼送臺北市雙層觀光巴士4小時票，臺北市補助專案多元又豐富以滿足各個主辦單位所需，根據觀傳局統計，2017年申請獎勵旅遊來台補助共計48團，較2016年之10團成長近5倍之多，臺北市已成功搶攻這塊近年來不斷成長的獎勵旅遊市場。

此次在展覽會中特地準備了2017年臺北手信生活節得獎的人氣美食-鳳梨酥、臺北甜心、牛軋糖予國際買家試吃，這些也是陸客來台最受歡迎的伴手禮，另外也結合臺灣館活動的特色小物，讓國際買主親自體驗鉛體活字印刷，並可將紀念品帶回留念，臺灣館成為本次展覽中最具人氣的展位。

觀傳局並將於3月23日赴北京與當地會展業者交流，同時推廣今年臺北市與新北、基隆合作之北北基好玩卡及雙層露天敞篷臺北市觀光巴士，不論是會展業者、獎旅團體或是自由行旅客，來臺北旅遊將會體驗到前有未有的經濟及便利。

(中時電子報)