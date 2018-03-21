當紅息影遠嫁海外「婉君表妹」謝玲玲揭豪門內幕

2018年03月21日 16:34 中時電子報 吳品瑤

7歲入行演出《婉君表妹》竟一舉奪下金馬獎最佳童星獎的謝玲玲，出道後在演藝圈發展如魚得水、得獎不斷，然在23歲正當紅、如花似玉的時候，謝玲玲毅然息影，嫁給香港富商兼寰亞電影老闆林建岳，為他生兒育女，還把公婆服侍得妥貼，只是最終因丈夫外遇心死離婚，但仍被林家兩老視為「永遠的媳婦」，而離婚已數十年的她，近來接受香港《蘋果》專訪，揭露了當豪門媳的秘辛內幕。

被譽為「天才童星」的謝玲玲在演藝事業如日中天之際嫁入林家豪門，她在受訪時，透露其實不是這麼喜歡演戲，而是想實現身為女人的夢想，結婚生子組家庭，因此覺得息影嫁人是「注定的，命中安排」，而離開家鄉台灣、搬到香港的她，一開始其實對於適應新的家庭與社會感到緊張，甚至連廣東話都不會講，靠著聽錄音帶自學、女傭幫忙練習，並盡可能見人就說廣東話，才終於習慣。

謝玲玲共為林家生了2兒3女，她婚後第二年生了金孫，之後生了2個千金，然婆婆覺得只有一個男孩太單薄，她才追生拚出一對龍鳳胎，至於外界認為的豪門媳生活，她表示跟其他貴婦不同，自己當時跟公婆住，婆婆是商場女強人，她天天陪婆婆去工廠巡視、一起吃午飯，日子一點都不空虛寂寞，直到生了孩子才轉移重心，期間一直不斷自我學習、追求進步，而離婚後，謝玲玲並沒有跟林家切斷聯繫，反倒保持密切關係，仍稱林老太太為婆婆，表示要不是婆婆的幫忙，自己當年不會那麼快又好地適應香港環境與豪門生活，而興趣是畫畫的她，在3月初開了畫展，高齡的林老太太還特地到場力挺，顯現出彼此的好交情。

(中時電子報)