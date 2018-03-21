指控非法漁撈 漁民團體質疑綠色和平心態可議

2018年03月21日 16:42 中時 楊騰凱

環團質疑我籍漁船未經核准赴印度洋作業，漁民團體今表示，其實船隻都有經核准，只是有些船名寫錯1個英文字母，把i寫成e，造成搜尋不到導致誤會，心態可議，籲環團提供船身號碼供查證，否則不僅傷害漁民，也傷害台灣為解除歐盟黃牌的付出。

台灣鮪延繩釣協會表示，經調查，綠色和平所指的漁船英文拼音，皆在可於印度洋合法作業的漁船名單之中，綠色和平應先等資料釐清後再公佈，不應用未經查證的資料製造假象，而且，漁船進港除了受船籍國管制外，也須受港口國管制，漁船進入模里西斯前，都必須通報模國，經查證為合法作業漁船才會放行，如此質疑等同指控模國的管理出問題，傷及他國威信。

台灣鮪延繩釣協會指出，國際確認漁船身份的方式，皆依聯合國規定，在船身兩側標示國際通用識別號碼「國際呼號」，此號碼必定能查到漁船的正確資料，以避免錯誤的英文拼音導致查證困難，綠色和平聲稱有到模國當地考查，應可提出照片，以說明漁船標示是否錯誤，或人為故意認定錯誤。

台灣鮪延繩釣協會表示，綠色和平身為台灣環保的一份子，在去年2月至5月間就查獲此事，早就應把資料提供給漁業署查證解決，反而正值歐盟來台審視黃牌期間，發布未查證的不實資料，不僅傷害漁民，也傷害台灣整體政府與人民此期間的努力。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰指出，綠色和平總共提供了17艘漁船的英文名字，其中7艘確實有在合法作業名單上，另外10艘則有1個英文字母抄錯，例如正確應為「Shen」，卻被寫成「Shin」，就算只有1字之差，也會導致無法在名單上搜尋到，若我方有錯，當然願意改，籲綠色和平提供船隻的國際呼號供詳細調查，否則正值歐盟官員來台訪視期間，用疑似誤導方式拋出此案，不僅心態可議，也相當要不得。

(中時)