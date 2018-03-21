美國陸戰隊研發大型無人機 可運輸與戰鬥

2018年03月21日 16:49 中時電子報 江飛宇

美國海軍陸戰隊希望有一種大型無人機系統，可以從艦艇發射，飛行半徑長達700浬(1296公里)，而且可以載貨，還能護送MV-22魚鷹機，甚至提供空中支援，包括打擊地面目標的能力。

軍事網(military)報導，這項無人機系統被稱為MUX，美國海軍在2016年開始公開討論MUX的設計和製造計劃，然後在今年3月9日，正式發布了MUX的規格要求，提供給有意設計和製造的飛機公司。

根據公布的35頁的性能要求，MUX至少可以攜帶9,500磅(4.3噸)的物資，可在9144公尺高空飛行，並且還能安裝電子戰設備或武器系統，包括AGM-114地獄火(Hellfire)空對地飛彈、 AIM-9X先進響尾蛇空對空飛彈、 雷射導引火箭彈(APKWS)、AIM-120先進中程空對空飛彈、AGM-88E高速反輻射飛彈（HARM）、小直徑炸彈等，也包括消耗性無人飛行器，可用於預警和干擾敵方。

貝爾的V-247無人機，沿用了許多V-22的經驗，被稱為無人魚鷹。(圖/貝爾公司)

總之，MUX的任務幾乎無所不包，預警、情報、監視、偵察、電子戰、和通訊中繼，還有空中支援、空中護航和貨物運輸等。這項計畫希望能在2025年達到初始部署能力。

除此之外，陸戰隊還希望MUX能夠垂直起降，能夠降落在UH-1Y猛毒(Venom)直升機所搭載的船隻上，因此MUX可能會長得像MV-22，或者用大型導風扇做為動力。

目前有興趣加入MUX研發的公司，包括貝爾Bell公司的V-247，外表就像無人的MV-22，另外皮阿塞斯基(Piasecki)飛機公司設備的ARES，就是以大型導風扇為動力的設計。

(中時電子報)