男子6次酒駕將入監 慘遇司法黃牛再失財

男子6次酒駕將入獄，遭司法黃牛詐騙失財。（本報系資料照片）

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中時

台中市陳姓男子第6次酒駕被逮，被判9月徒刑必須入監執行，在工地打工時認識52歲劉男

，對方誆稱從法院退休，有管道可以走後門、不用被關，陳男信以為真陸續交付16萬7600元，直到被通緝到案才發現受騙。台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴劉男。

起訴書指出，陳男有多次酒駕前科，第5次被士林地院判8月入監服刑，2014年3月出獄，隔月又酒駕被逮，台中地院判處9月徒刑。

陳男在等待執行期間，到台中市東區一工作打工認識劉男（另案在台中監獄執行中），而提及已經因酒駕入獄一次，不想再被關，希望能繳罰金就好。

劉男見有可趁之機，誆稱從法院退休，可走後門不必關，罰金交給他處理即可。還告訴陳男，9個月徒刑折算1天1000元罰金，只要交給他27萬元即可。

陳男信以為真，分3次先交付9萬、3萬、4萬共16萬元；劉男又以幫忙寫狀紙、送禮給法院的人，向陳男索討3600、4000元紅包。

陳男於2014年12月間收到執行通知書，劉男還告訴他「不用理！」但隔月陳男就在工作被逮，還渾然不知自己已成了通緝犯。

陳男到案後向檢方抱怨，「明明都已經打點好了，為什麼還要被關？」檢方一聽才主動簽案偵辦。

劉男被發布通緝直到去年底到案，他坦承有向陳男拿錢，辯稱當時是告訴陳男：「一起研究來聲請再審」、「外面辦事情、錢要先準備好、免得聲請再審沒錢」等。檢方認定是狡辯之詞，依詐欺罪嫌起訴劉男。

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(中時)

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