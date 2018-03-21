雲科大教授程敬閏：以前的民進黨去哪裡？

雲科大前瞻學程助理教授程敬閏（左二）開設網路公益講座，20日晚間邀請立委張麗善（右一）、縣議員李明哲（右二）談北農休市事件。（周麗蘭攝）

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一名青年(持麥克風者)提問縣府為何不設置一個提供返鄉青農詢問的平
立委張麗善回應北農董事會席次結構（周麗蘭攝）
縣議員李明哲表示，農民只希望政府不要再管他們菜價高低就好。（周麗蘭攝）

雲林科技大學通識教育中心助理教授程敬閏開設網路公益講座，20日晚間首次開播，探討北農休市事件對雲林農業的衝擊，程敬閏做結語時有感而發「以前的民進黨去哪裡、民進黨不見了！」

程敬閏開設的臉書粉絲團「雲林P靠過來」提供雲林年輕學子發聲管道，20日首次做公益講座直播，邀請立委張麗善、縣議員李明哲與談北農休市事件。

一名青年提問張麗善關於張家在北農事件的責任，以及雲林青農都在抱怨縣府沒有可供返鄉青農諮詢的平台，全要靠自己，「如果地方做得好，根本不怕北農怎麼樣」。

張麗善回應，北農23席董事中華民國農會只有1席常務董事席次，其餘4席由各縣市農會輪流，如果5席能夠決定甚麼，總經理就不會換成吳音寧，熟稔管理經營的韓國瑜就不會被撤換。

縣議員李明哲表示，台灣農業目前是「島內互打」狀態，無法外銷，內銷菜價又有天花板，農民氣到希望政府不要管他們就好，菜價低他們認賠，菜價高不要來打壓。

回應農業缺工問題時，李明哲語重心長表示，有些農民希望不要開放農業外勞，以求菜價漲上去，他要老實說這樣也輪不到農民賺，菜價高政府會進口蔬菜，貿易商很懂得操作。

程敬閏做結語時忍不住表示，公益講座不談政黨，住在西螺的爸媽都是死忠民進黨支持者，他站在農家子弟、鄉下學者立場，他必須說如果是以前，民進黨會3月5日就會帶著農民把菜運到總統府、行政院去倒，「現在跑去哪裡了？」、「農民最支持的民進黨不見了！」

(中時)

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