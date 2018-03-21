彰化田尾第1家日照中心開幕 魏明谷童心陪玩「十八啦」

魏明谷21日出席田尾日照中心開幕，與老人家玩開了。（鐘武達攝）

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田尾鄉第1家日照中心21日在北曾社區開幕了。（鐘武達攝）
童心未泯的魏明谷，將紙製的桌球當成骰子丟，逗老人家開心。（鐘武達攝）

彰化縣田尾鄉第1家日間照顧中心─慈恩老人養護中心附設社區式長期照顧機構21日開幕，嶄新的日照中心庭院有水車、泡腳池，還有寬敞的休憩與遊戲空間，縣長魏明谷、鄉長陳君栓等人現場陪著長輩玩「釣魚」、「擲骰子」，超起勁。

縣政府積極配合中央長照2.0推動「一鄉鎮一日照中心」，魏明谷說，縣府補助田尾鄉公所在北曾社區活動中心250萬元經費打造日照中心，以花的意象裝點環境，很清幽。他希望，未來各社區都有關懷據點，讓每個長者都能在地就養、在地老化，過著有意義的團體生活。

多運動、多蔬菜、多參與團體活動！魏明谷更與長輩分享長壽祕訣，期許所有老人家活得健康、快樂、長壽。

慈恩老人養護中心附設社區式長期照顧機構是利用社區活動中心改造，適合老人日間照顧的場所，提供混合型日間照顧服務，除了環境佳，還有老人家運動休閒與動腦筋的設備與遊戲。

魏明谷、陳君栓、前立委鄭汝芬、縣議員劉淑芳與鄉代會主席林守政還特地陪伴長輩們玩桌遊，童心未泯的魏明谷，不僅釣魚釣得起勁，還跟老人家們打桌球，其至玩到忘我將紙製的桌球當「骰子」丟，不斷高喊「十八啦」，逗得老人家很開心。

(中時)

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