民進黨新北市長人選 四月中下旬出爐

2018年03月21日 17:20 中時 曾薏蘋

民進黨新北市長提名時程今天有譜，據轉述，民進黨新北市長人選會在4月中下旬出爐；新北市主委余天表示，他在會中向身兼黨中席的蔡英文總統「求助」，希望新北市長人選儘快提名，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」。總統打趣回說，在人選出爐前，請他「權充當母雞」。

此外，據轉述，參加黨內台南市長初選落馬的民進黨立委陳亭妃，中常會一開始時，拿著一大疊資料向蔡總統訴苦長達十多分鐘，希望黨中央能夠明查是否有人惡意攻擊，並詢問民進黨台南市長初選過程爭議，何時會有結果？洪耀福則回應，相關爭議已經送黨廉政會處理。蔡英文則表示，希望相關調查要有結果，意即不要不了了之。

民進黨發言人鄭朝方會後轉述，中常會今也通過第十八屆全國黨員代表選舉時程，即4月9日發布選舉公告；4月16日至20日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；4月25日前召開中執會及各黨部執委會，審查候選人資格；4月26日抽籤；5月27日辦理黨員投票；5月30日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

鄭朝方指出，2018第十八屆全國黨員代表選舉各縣市暨直屬黨部選出之代表應選334席，依規定單一性別在應選名額總數中每滿4人應有1人，故單一性別保障名額為83席。

(中時)