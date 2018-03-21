百店響應南市關燈十字路 24日招牌熄燈1小時

2018年03月21日 17:20 中時 洪榮志

台南市環保局響應地球1小時公益活動，除將於24日晚上與荒野保護協會台南分會在台南市文化中心假日廣場合辦活動外，還推出「關燈十字路」，號召東區崇明路、中華東路三段路口的100多家商店，24日晚上8時30分至9時30分關閉霓虹招牌燈1小時，獲超過7成店家同意。

環保局表示，將繼續遊說十字路其他商家，一起關閉霓虹招牌燈，營造台南特有的「關燈十字路」的景觀，進而帶動全體市民響應關燈1小時，從住家的「點」到商圈店家的「線」再到全民投入的「面」， 一同為減緩地球暖化、氣候變遷盡一己之力，讓節能減碳觀念深植民眾心中。

環保局說，此次環保局及荒野保護協會台南分會邀請加入「關燈十字路」的商家行號，包含台南市文化中心、台南市警一分局文化派出所、麥當勞台南文化店、肯德基台南崇明店、7-11東發門市、台糖長榮酒店及周圍的德安百貨等。參與業者都表示願意盡力響應，並希望借由「關燈十字路」讓更多民眾看見地球1小時的活動，讓台南成為一個愛地球、節能減碳的城市。

環保局也籲請中華東路、崇明路口尚未加入「關燈十字路」的商家，上網填寫承諾書加入關燈行列，完成後環保局將提供貼紙，讓更多民眾看見店家響應關燈、節能、愛地球的決心。

(中時)